ΑΑΔΕ: Ποιες αγροτικές πληρωμές αναμένονται – Το χρονοδιάγραμμα

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Με την καταβολή ενισχύσεων de minimis και αποζημιώσεων ad hoc θα συνεχιστούν οι πληρωμές στους αγρότες και κτηνοτρόφους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το α’ εξάμηνο οι αγροτικές πληρωμές «έκλεισαν» με το ποσό των 1,125 δισ. ευρώ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις έως τις 31 Ιουλίου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πληρωθούν για:

Μηδική Έβρου 1,8 εκατ. ευρώ και τομάτα θερμοκηπίου Daniel 0,25 εκατ. ευρώ. Σύνολο 2,05 εκατ. ευρώ



Προανθικό 2021: 2,5 εκάτ. ευρώ και λειψυδρία Ιωαννίνων 1,85 εκατ. ευρώ. Σύνολο 4,35 εκατ. ευρώ.



Ρύζι: 20,3 εκατ. ευρώ



Λιπάσματα: 41 εκατ. ευρώ (μετά την ολοκλήρωση της κοινοτικής διαδικασίας)



Έκτακτο μέτρο στήριξης κτηνοτροφίας Λέσβου: 38,1 εκατ. ευρώ



Επίσης, έως 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί:

Προανθικός 2025: 80 εκατ. (ακριβές ποσό μετά από ελέγχους)



Τενάγη Φιλίππων: 4,8 εκατ. ευρώ (αποζημίωση για διάβρωση των πλημμυρισμένων εδαφών που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν)

Να σημειωθεί ότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας de minimis και ad hoc συνολικού προϋπολογισμού 227,2 εκατ. ευρώ ξεκίνησαν τον Ιούνιο με την μηδική, που καταβλήθηκε σε όλη την επικράτεια, συνολικού ύψους 34,5 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμότητες

Επίσης, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται, όπως ανακοινώθηκε, η πληρωμή εκκρεμοτήτων που αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας στο ζωικό κεφάλαιο, καθώς και η καταβολή της ενίσχυσης για την ευζωία των χοίρων για το 2024 και για το 2025.

Ακόμη, αναμένονται οι εκκαθαρίσεις για προγράμματα και δράσεις όπως οι δασώσεις γεωργικών γαιών, καθώς και εκκρεμότητες του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ που συνδέονται µε το ΟΣ∆Ε 2024, αλλά και μέτρων και επενδυτικών προγραμμάτων του Πυλώνα Ι και ΙΙ που υλοποιούνται εκτός ΟΣ∆Ε.

Την ίδια περίοδο, προγραμματίζονται και οι πληρωμές για τα δεσμευμένα αγροτεμάχια λόγω συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων και αυτών με μεικτό καθεστώς ΚΑΕΚ-ΑΤΑΚ.

Να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο έγιναν πληρωμές 64,69 εκατ. ευρώ σε 82.923 μοναδικούς ΑΦΜ στο σύνολο των παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ το α’ εξάμηνο «έκλεισε» με το ποσό των 1,125 δισ. ευρώ.

πηγή: OT

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