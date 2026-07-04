Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τις αποδοχές των Μητροπολιτών: «Ζαλίζουν» οι νέοι μισθοί

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Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που θέτει σε εφαρμογή το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Βοηθών Επισκόπων.

Μία ρύθμιση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ακόμα και στους κόλπους της εκκλησίας.

Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ως σημείο αναφοράς λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Με βάση αυτό το ποσό, οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και των εν ενεργεία και τιτουλάριων Μητροπολιτών, καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, δηλαδή σε 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι θα λαμβάνουν το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

Με τη νέα ρύθμιση εγκαταλείπεται το προηγούμενο, αυτόνομο μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται άμεσα με το γενικό πλαίσιο, που διέπει τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

Καταργούνται επιδόματα και πρόσθετες παροχές

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση κάθε πρόσθετης οικονομικής παροχής πέραν των βασικών αποδοχών.

Η νέα διατύπωση του νόμου προβλέπει ρητά ότι «πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή», καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς, στο οποίο μπορούσαν να προβλέπονται επιπλέον αποζημιώσεις ή επιδόματα.

Μεταξύ των παροχών που παύουν να καταβάλλονται περιλαμβάνονται:

έξοδα παράστασης και κίνησης,

αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα,

κάθε άλλη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προγενέστερες διατάξεις.

Ως αποτέλεσμα, οι αποδοχές διαμορφώνονται πλέον ως ενιαίες και «κλειστές», χωρίς πρόσθετες οικονομικές παροχές. Αν και ο νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 137 του νόμου, οι νέες διατάξεις, που αφορούν τη μισθοδοσία των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, η εκκαθάριση των αποδοχών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού.

Πηγή: news247.gr

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