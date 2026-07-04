Ρώμη: Συναγερμός μετά την κλοπή φαιντανύλης – Χιλιάδες δυνητικές δόσεις στους δρόμους

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία μετά την κλοπή 80 φιαλών φαιντανύλης από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο της Ρώμης, σε μια υπόθεση που αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή λόγω της επικινδυνότητας της ουσίας. Η φαιντανύλη, ένα συνθετικό οπιοειδές που χρησιμοποιείται ως ισχυρό αναλγητικό, έχει συνδεθεί διεθνώς με αυξημένους θανάτους όταν διοχετεύεται στην παράνομη αγορά και χρησιμοποιείται ως ναρκωτική ουσία.







Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από τις 80 φιάλες που εκλάπησαν θα μπορούσαν να παραχθούν έως και 20.000 δόσεις επικίνδυνων ναρκωτικών, εφόσον η ποσότητα καταλήξει στο παράνομο εμπόριο. Οι φιάλες φυλάσσονταν σε θυρίδα ασφαλείας του νοσοκομείου, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, να πρόκειται για «κλοπή κατά παραγγελία».







Ιταλία: Σύσκεψη της προεδρίας της κυβέρνησης για το περιστατικό



Το περιστατικό κατήγγειλαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, αρκετοί εξ αυτών φέρονται να είχαν πρόσβαση στα κλειδιά της θυρίδας, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Με την υπόθεση ασχολήθηκε ήδη η ιταλική προεδρία της κυβέρνησης, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη.

Κυβερνητικές πηγές στη Ρώμη κάνουν λόγο για «μεγάλη ανησυχία», επισημαίνοντας την «ανεύθυνη συμπεριφορά» όσων είχαν την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη των συγκεκριμένων ουσιών.







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