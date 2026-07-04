Χατζηπαναγιώτης: "Ήταν πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της"

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της και αυτό επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά τη στενή σχέση που τον συνδέει με την παρουσιάστρια και ηθοποιό, αλλά και με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.

«Ήταν ωραίο και πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη στον γάμο της. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ευτυχισμένη», είπε στην εκπομπή Breakfast.

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