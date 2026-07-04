Ποστέκογλου: Στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποφάσισε να αφήσει ξανά την ευρωπαϊκή αγορά και μετά το πέρασμά του απ’ την Premier League με τις Τότεναμ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και δη την Αλ Νασρ.

Η ομάδα στην οποία αγωνίζεται τα τελευταία 3,5 χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Ελληνο-αυστραλό τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με το σαουδαραβικό κλαμπ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Είναι πλέον επίσημο. Ο κ. Άγγελος Ποστέκογλου αναλαμβάνει προπονητής της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου της Αλ Νασρ. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, καθώς και στο επιτελείο του, στο ταξίδι τους με τον Παγκόσμιο Σύλλογο, Θεού θέλοντος».

Ο Ποστέκογλου είχε προηγουμένως εργαστεί στην Τότεναμ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League το 2025, όμως απολύθηκε δύο εβδομάδες αργότερα, μετά την 17η θέση της ομάδας στην τελική κατάταξη της Premier League.

Ακολούθησε μία απογοητευτική θητεία στη Νότιγχαμ Φόρεστ τη σεζόν 2025-26, η οποία έληξε γρήγορα και άδοξα μόλις 39 ημέρες μετά την πρόσληψή του, καθώς δεν κατάφερε να πετύχει νίκη στα πρώτα οκτώ παιχνίδια του στον πάγκο της ομάδας, με απολογισμό έξι ήττες.

Ο 60χρονος τεχνικός είχε συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σκωτίας, μετά την αποχώρηση του Στιβ Κλαρκ έπειτα από τον αποκλεισμό της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και με την εθνική Καζακστάν, ωστόσο δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι οικονομικές απαιτήσεις του ήταν υπερβολικά υψηλές για την ομοσπονδία της κεντροασιατικής χώρας.

Ο Ποστέκογλου αναλαμβάνει μία Αλ Νασρ της οποίας ηγείται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχοντας οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση του τίτλου της Saudi Pro League την τελευταία αγωνιστική της σεζόν, τον περασμένο Μάιο.

Γνωστός για την ικανότητά του να κατακτά τίτλους στη δεύτερη σεζόν του στους συλλόγους που εργάζεται, ο Ποστέκογλου οδήγησε τη Σέλτικ σε δύο πρωταθλήματα Σκωτίας, ενώ έχει επίσης κατακτήσει πρωταθλήματα με την Μπρισμπέιν Ρορ και τη Γιοκοχάμα.

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