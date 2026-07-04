Ίδρυση περιφερειακού ιατρείου Ασκύφου στον Δήμο Σφακίων

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας και μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου Ασκύφου, στο Δήμο Σφακίων.

Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί.

Με την πρωτοβουλία αυτή, εξασφαλίζουμε:

την άμεση παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

την πρόληψη και προαγωγή υγείας

την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών

την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη συγκρότηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Σε δήλωσή της η Σέβη Βολουδάκη αναφέρει: «Η ίδρυση του Περιφερειακού Ιατρείου Ασκύφου αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα Σφακιά και συνολικά για τον τόπο μας. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που σήμερα παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με συνέπεια για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Χανιά. Ευχαριστώ θερμά την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη για την πολύτιμη συμβολή της».

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