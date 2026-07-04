ΣΑΒ.04 Ιου 2026 17:18
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ίδρυση περιφερειακού ιατρείου Ασκύφου στον Δήμο Σφακίων

σφακιά ασκύφου
clock 15:47 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας και μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου Ασκύφου, στο Δήμο Σφακίων.

Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί.

Με την πρωτοβουλία αυτή, εξασφαλίζουμε:

  • την άμεση παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  • την πρόληψη και προαγωγή υγείας
  • την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών
  • την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη συγκρότηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Σε δήλωσή της η Σέβη Βολουδάκη αναφέρει: «Η ίδρυση του Περιφερειακού Ιατρείου Ασκύφου αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα Σφακιά και συνολικά για τον τόπο μας. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που σήμερα παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με συνέπεια για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Χανιά. Ευχαριστώ θερμά την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη για την πολύτιμη συμβολή της».

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Προκάλεσε πυρκαγιά - Θα πληρώσει πάνω από 3.000 ευρώ

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για 150 γραμμάρια κοκαΐνης και... αρκετά μετρητά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ειρήνη Αγαπηδάκη Ασκύφου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis