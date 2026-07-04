ΣΑΒ.04 Ιου 2026 13:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ – Στο επίκεντρο Λιβύη, Γάζα και οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

γεραπετριτης
clock 16:09 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

 Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Λιβύη, στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η επικοινωνία εντάσσεται στις τακτικές επαφές Αθήνας και Καΐρου για τον συντονισμό των δύο χωρών σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης: 

Κρήτη: Προκάλεσε πυρκαγιά - Θα πληρώσει πάνω από 3.000 ευρώ

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για 150 γραμμάρια κοκαΐνης και... αρκετά μετρητά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γεραπετρίτης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis