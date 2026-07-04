Απίστευτο βίντεο με ξύλο μεταξύ εργατών – Έπεσαν από στέγη και συνέχισαν να δέρνονται

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν σε γειτονιά του Ντιτρόιτ, όταν ένας έντονος καβγάς μεταξύ εργατών οικοδομής εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή πάνω σε στέγη κατοικίας, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους εμπλεκόμενους να πέσουν στο έδαφος, συνεχίζοντας εκεί τη μεταξύ τους σύγκρουση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα διακρίνονται εργαζόμενοι συνεργείου που πραγματοποιούσαν εργασίες σε στέγη σπιτιού να ανταλλάσσουν αρχικά έντονες κουβέντες, πριν η λεκτική αντιπαράθεση μετατραπεί σε βίαιο επεισόδιο.

Η ένταση κλιμακώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τους εργάτες να σπρώχνουν και να χτυπούν ο ένας τον άλλο, ενώ βρίσκονται ελάχιστα εκατοστά από την άκρη της οροφής, γεγονός που κάνει το περιστατικό ακόμη πιο επικίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους άνδρες φαίνεται να σπρώχνει με δύναμη συνάδελφό του, ο οποίος πέφτει από τη στέγη. Λίγο αργότερα, άλλοι δύο εργάτες χάνουν επίσης την ισορροπία τους και καταλήγουν στον κήπο της κατοικίας.

Παρά την επικίνδυνη πτώση, οι εμπλεκόμενοι σηκώνονται σχεδόν αμέσως και συνεχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα στο έδαφος, αφήνοντας άφωνους όσους παρακολουθούν το περιστατικό.

WATCH: Roofers get into a fight while working on a roof, fell to the ground during the brawl, then got back up and kept fighting. pic.twitter.com/MnPPA6pokk — Breaking911 (@Breaking911) July 3, 2026

Στο βίντεο ακούγεται ο άνθρωπος που καταγράφει τη σκηνή να τους καλεί να σταματήσουν, προειδοποιώντας ότι οι γείτονες πρόκειται να ειδοποιήσουν την αστυνομία αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλοι εργαζόμενοι επεμβαίνουν, καταφέρνοντας τελικά να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να δώσουν τέλος στον καβγά.

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