Ο Κλοπ επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με την Ομοσπονδία της Γερμανίας

Συνδεδεμένος έντονα με την πιθανότητα να διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν ως προπονητής της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας, ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την DFB (Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία). Ο Γερμανός προπονητής αναφέρθηκε στην κατάστασή του σε συνέντευξή του στο RTL Deutschland.

«Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Ο Γιούλιαν παραιτήθηκε. Η DFB αναζητά διάδοχο. Και βρίσκονται σε συνομιλίες μαζί μου», παραδέχτηκε ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι απαιτούνται ακόμη αρκετές συζητήσεις πριν ληφθεί απόφαση.

(Φωτογραφία: youtube)

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