ΣΑΒ.04 Ιου 2026 15:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Fuerte: «Τους περισσότερους δημοσιογράφους τους αντιπαθώ, βγαίνουν και λένε χαζομάρες και ανακρίβειες»

mente
clock 15:00 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Καλεσμένος στην «Αγκαλιά του Φάνη» ήταν ο Mente Fuerte και εξέφρασε μεταξύ άλλων και την απόψή του για τους δημοσιογράφους.

«Εξαρτάται ποιους δημοσιογράφους. Τους περισσότερους τους αντιπαθώ. Βγαίνουν και λένε ένα σκασμό χαζομάρες και ανακρίβειες. Με έχουν εκνευρίσει πολλές φορές, αλλά δεν είναι και όλοι δημοσιογράφοι», απαντά ο Mente Fuerte και συμπληρώνει με αιχμή:

«Δηλαδή οι περισσότεροι που είναι στα πάνελ και στα μεσημεριανά δεν θεωρώ ότι κάνουν δημοσιογραφία. Κάνουν σουσού. Σούπερ δουλειά είναι, τη δουλειά τους κάνουν, αλλά ξέρεις, δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, το “κουτσομπολεύουμε όλη τη showbiz”».

Διαβάστε επίσης 

Ασλανίδου: Η συμβουλή που της είχε δώσει η Μαρινέλλα την πρώτη φορά που τραγούδησε στην Αθήνα

Χατζηπαναγιώτης: "Ήταν πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ράπερ Δημοσιογράφοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis