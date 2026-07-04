Fuerte: «Τους περισσότερους δημοσιογράφους τους αντιπαθώ, βγαίνουν και λένε χαζομάρες και ανακρίβειες»

Καλεσμένος στην «Αγκαλιά του Φάνη» ήταν ο Mente Fuerte και εξέφρασε μεταξύ άλλων και την απόψή του για τους δημοσιογράφους.

«Εξαρτάται ποιους δημοσιογράφους. Τους περισσότερους τους αντιπαθώ. Βγαίνουν και λένε ένα σκασμό χαζομάρες και ανακρίβειες. Με έχουν εκνευρίσει πολλές φορές, αλλά δεν είναι και όλοι δημοσιογράφοι», απαντά ο Mente Fuerte και συμπληρώνει με αιχμή:

«Δηλαδή οι περισσότεροι που είναι στα πάνελ και στα μεσημεριανά δεν θεωρώ ότι κάνουν δημοσιογραφία. Κάνουν σουσού. Σούπερ δουλειά είναι, τη δουλειά τους κάνουν, αλλά ξέρεις, δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, το “κουτσομπολεύουμε όλη τη showbiz”».

Διαβάστε επίσης

Ασλανίδου: Η συμβουλή που της είχε δώσει η Μαρινέλλα την πρώτη φορά που τραγούδησε στην Αθήνα

Χατζηπαναγιώτης: "Ήταν πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της"