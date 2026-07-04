Φωτιές σε Κέρκυρα και Ρόδο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, η οποία ξέσπασε μετά τις 12:30 κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 6 οχήματα. Παραλληλα, υδροφόρες του δήμου Β. Κερκυρας και της Πολιτικής Προστασίας συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Το ζητούμενο είναι να τεθεί γρήγορα υπό ελεγχο καθώς στην περιοχή από τα απόγευμα αναμένονται δυνατοί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Συναγερμός στη Ρόδο για φωτιά στον Ατάβυρο

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που σημειώθηκε περίπου στις 14:10 στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και 'Αγιος Ισίδωρος.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Για τον λόγο αυτό έχει σημάνει συναγερμός, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου/ Χρήστου Ευστρατίου και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλη Θωμάτου, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο, τα οποία απογειώνονται για να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Παράλληλα, στο μέτωπο έχουν κινητοποιηθεί εθελοντικές οργανώσεις και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.

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