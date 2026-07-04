Μπάσκετ: Η Ελλάδα λύγισε ξανά την Πολωνία πριν από το Ευρωμπάσκετ U20

Η Εθνική ομάδα Νέων Ανδρών ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ U20 επικρατώντας για δεύτερη φορά της Πολωνίας, με 75-73, στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου έκανε το «2 στα 2» απέναντι στους Πολωνούς, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, χωρίς κάποια να καταφέρει να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με την ελληνική ομάδα να κυριαρχεί απόλυτα στην τρίτη περίοδο. Το επιμέρους 23-8 έδωσε στην Εθνική μια διαφορά ασφαλείας, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ήταν ο Πρέκας με 14 πόντους, ενώ ακολούθησαν ο Πατρίκης με 12 και ο Γεώργας με 9.

Διαιτητές: Χριστινάκης, Πετράκης, Πετράκης

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 19-18, 23-8, 15-14.

Ελλάδα (Κ. Παπαδόπουλος): Λέφας 8 (1), Τσαχτσίρας 7 (1), Ξανθόπουλος 4, Επαμεινώνδας 6, Κακαρούχας 4, Ροζακέας, Γεώργας 9 (1), Πρέκας 14, Κομνιανίδης 4, Πατρίκης 12, Παγώνης 7 (1).