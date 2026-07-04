Οικονομάκου- Λασκαράκη: Όταν οι κουμπάρες παίρνουν αποστάσεις

Η φιλία της Βάσως Λασκαράκη με την Αθηνά οικονομάκου είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο πολυσυζητημένες της showbiz.

Γνωρίστηκαν το 2011 στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς "Κλεμμένα Όνειρα" και από τότε έγιναν αχώριστες, με τη φιλία τους να επισφραγίζεται με την απόλυτη κουμπαριά, αφού η Βάσω είναι μία από τις νονές του μικρού Μάξιμου, του γιου της Αθηνάς.

Η τελευταία κοινή εμφάνιση στο θέατρο Αν και οι δύο διάσημες κυρίες έχουν επιλέξει να κρατούν πιο χαμηλούς τόνους στις επαφές τους τελευταία, εμείς ανατρέξαμε στην τελευταία επίσημη κοινή τους εμφάνιση.Η μεγάλη θεατρική πρεμιέρα της παράστασης "Μάρτυρας Κατηγορίας",το φθινόπωρο του 2023,ήταν η έμπρακτη υποστήριξη στην αγαπημένη τους συνάδελφο και πρωταγωνίστρια της παράστασης, Ευγενία Δημητροπούλου.

Image

Μπορεί τα δημοσιεύματα να σχολιάζουν κατά καιρούς πως οι δύο πρωταγωνίστριες έχουν κάπως απομακρυνθεί, ωστόσο καμία από τις δύο δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε κάποιον καυγά ή παρεξήγηση.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η καρδιά της ελληνικής σόουμπιζ χτυπούσε στην Πάρο, όπου η Αθηνά Οικονομάκου και ο αγαπημένος της, Μπρούνο Τσερέλα, πραγματοποίησαν το λαμπερό γαμήλιο πάρτι τους. Αν και το «παρών» έδωσαν εκατοντάδες καλεσμένοι, η απουσία της Βάσως Λασκαράκη ήταν εκείνη που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε αμέσως το κεντρικό θέμα συζήτησης στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή gossiptv.gr

Διαβάστε επίσης

Νικολοπούλου: "Δεν θα με ξαναβλέπατε ποτέ στο δελτίο ειδήσεων"

Γιώργος Καραμίχος: Η παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα που έφτιαξε με τους γονείς του