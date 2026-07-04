Ινδία: Σκότωσε τον σύζυγό της, τον έθαψε και μετά τον «έψαχνε» – Η στιγμή που εντοπίζεται το πτώμα

Απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση εξαφάνισης ενός άνδρα στην Ινδία, όταν η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της συζύγου του ως βασική ύποπτη για τη δολοφονία του. Η γυναίκα κατηγορείται πως τον σκότωσε και στη συνέχεια τον έθαψε στο μπάνιο του σπιτιού

Το σώμα του φέρεται να είχε θαφτεί κάτω από το δάπεδο του μπάνιου του σπιτιού τους στην Άγκρα, στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές. Η σύζυγος, που ονομάζεται Ρούμπι, δήλωνε ότι ο άνδρας της, ο 44χρονος Σουρέντρα Σάρμα, είχε εξαφανιστεί. Μάλιστα, για περίπου 45 ημέρες παρουσιαζόταν συντετριμμένη μπροστά στους γείτονες και συνεργαζόταν ενεργά με τις αρχές για τον εντοπισμό του.

Παρά ταύτα, οι συγγενείς του Σουρέντρα άρχισαν να εντοπίζουν ασυνέπειες στις εξηγήσεις της, με τον αδελφό του να εκφράζει πρώτος σοβαρές υποψίες προς την αστυνομία. Οι ενδείξεις αυτές οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αποκάλυψη ήρθε όταν οι αστυνομικοί, αφαιρώντας πρόσφατα τοποθετημένα πλακάκια και σπάζοντας στρώμα σοβά στο πάτωμα του μπάνιου, εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Agra horror: Ruby murdered husband Surendra, hid body under bathroom floor, filed missing complaint. Cops dug it out after 45 days & arrested her. UP police confirm. pic.twitter.com/I9p6p3ShDl — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 3, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας αγνοούνταν από τις 18 Μαΐου, ενώ η επίσημη δήλωση εξαφάνισής του έγινε στις 26 Μαΐου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές είχαν ήδη παρατηρήσει αντιφάσεις στις καταθέσεις της. Κατά τη διάρκεια νέας επίσκεψης της αστυνομίας στο σπίτι, στο πλαίσιο παλαιότερης υπόθεσης, οι ερευνητές θεώρησαν ύποπτη τη συμπεριφορά της Ρούμπι. Παράλληλα, οι ανησυχίες που είχε ήδη εκφράσει ο κουνιάδος της ενίσχυσαν τις υποψίες.

Οι αστυνομικοί εστίασαν τότε στο μπάνιο, όπου τα καινούργια πλακάκια και ο πρόσφατος σοβάς κίνησαν αμέσως την προσοχή τους. Υποψιαζόμενοι ότι κάτι μπορεί να είχε καλυφθεί από κάτω, διέταξαν εκσκαφή του δαπέδου. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε το πτώμα του Σουρέντρα θαμμένο κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, υποδηλώνει οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κατηγορούμενη είχε θάψει το σώμα αμέσως μετά τη δολοφονία, καλύπτοντάς το με χώμα πριν γίνει η επίστρωση με σοβά και πλακάκια, ώστε να μην εντοπιστούν ίχνη. Τελικά, στην ανάκρισή της ομολόγησε την πράξη της.

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