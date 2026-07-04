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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Πρόλαβε και εγκατέλειψε το ΙΧ πριν τυλιχθεί στις φλόγες

φωτιά πυροσβεστική
clock 18:20 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στονΒόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, λίγο μετά το Ρέθυμνο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα άρχισε αρχικά να βγάζει καπνούς, με τον οδηγό να το ακινητοποιεί στην άκρη του δρόμου και να το εγκαταλείπει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές

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