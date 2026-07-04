Κρήτη: Πρόλαβε και εγκατέλειψε το ΙΧ πριν τυλιχθεί στις φλόγες

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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στονΒόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, λίγο μετά το Ρέθυμνο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα άρχισε αρχικά να βγάζει καπνούς, με τον οδηγό να το ακινητοποιεί στην άκρη του δρόμου και να το εγκαταλείπει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

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