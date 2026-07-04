Νορμανδία: Εντοπίστηκαν 75 βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ενώ έβαζαν οπτικές ίνες

Μια απρόσμενη ανακάλυψη έκαναν συνεργεία που πραγματοποιούσαν εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών στη Νορμανδία, καθώς ήρθαν αντιμέτωπα με δεκάδες βόμβες από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με το France 3 Normandie, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Βερσόν, όπου οι εργάτες εντόπισαν συνολικά 75 βόμβες, βάρους περίπου 250 κιλών η καθεμία. Οι τοπικές Αρχές διευκρίνισαν ότι πρόκειται για βόμβες εκπαίδευσης κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, οι οποίες δεν περιέχουν εκρηκτικά και, ως εκ τούτου, δεν εγκυμονούν κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής.







Παρά το γεγονός ότι οι βόμβες δεν θεωρούνται επικίνδυνες, στο σημείο βρέθηκαν πυροτεχνουργοί προκειμένου να τις εξετάσουν, να τις ταυτοποιήσουν και να τις ταξινομήσουν για προληπτικούς λόγους. Το επόμενο βήμα θα είναι η διατήρησή τους ως ιστορικά αντικείμενα. Όπως ανακοίνωσε ο δήμος, οι βόμβες θα προταθούν σε μουσεία της περιοχής, ώστε να αξιοποιηθούν για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

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