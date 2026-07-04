Λιμεναρχείο Πειραιά: «Χειροπέδες» σε 21χρονο - Μετέφερε πάνω από 10 κιλά κάνναβης σε πλοίο

Στη σύλληψη 21χρονου προχώρησαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε μια ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στα λιμάνια της χώρας.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε στον λιμένα Πειραιά, πριν τον απόπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, όταν ο νεαρός επιβάτης τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση από τα στελέχη του Λιμενικού. Ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και στις αποσκευές του, με τη συνδρομή των εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών Κ9 «ΤΟΜΠΥ» και «ΚΕΛΥ», όπου εντοπίστηκαν πέντε συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης (skunk) συνολικού βάρους 5,413 κιλών.

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Η έρευνα συνεχίστηκε και σε δεύτερο στάδιο, με τη συνεργασία του Λιμεναρχείου Σύρου, όπου κατόπιν ένδειξης του Κ9 «ΜΑΚΙ» εντοπίστηκε ακόμη μία αποσκευή του 21χρονου μέσα στο πλοίο. Σε αυτή βρέθηκαν επιπλέον πέντε συσκευασίες της ίδιας ναρκωτικής ουσίας, βάρους 5,279 κιλών, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα στα 10,692 κιλά.

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Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά να καταγράφει ακόμη μία σημαντική επιτυχία στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών, καθώς η ποσότητα που κατασχέθηκε θεωρείται μεγάλη και εντάσσεται σε υποθέσεις οργανωμένης διακίνησης. Οι αρχές εκτιμούν ότι τέτοιου είδους έλεγχοι αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την αποδόμηση δικτύων μεταφοράς ναρκωτικών προς τα νησιά.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν επίσης κινητό τηλέφωνο και εισιτήριο με προορισμό την Κω. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Στην ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρονται τα εξής:

Τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων για την αποτροπή της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΤΟΜΠΥ» και «ΚΕΛΥ», προέβησαν στη σύλληψη νεαρού άνδρα για παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Ειδικότερα, ο 21χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε επιβατηγό – οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο, πριν τον απόπλου του από τον λιμένα του Πειραιά και αφού τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβησαν στη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου στον ίδιο και στις αποσκευές του. Κατά τη διάρκειά του, βρέθηκαν σε σακίδιο πλάτης στον χώρο των αποσκευών, καθώς και σε αποσκευή στο σαλόνι του πλοίου, πέντε (05) αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης (skunκ), συνολικού μικτού βάρους πέντε κιλών και τετρακοσίων δεκατριών γραμμαρίων (5,413kg).

Ακολούθως, σε συντονισμό και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντοπίστηκε, από στελέχη του Λιμεναρχείου Σύρου, κατόπιν ένδειξης του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΜΑΚΙ», έτερη αποσκευή του συλληφθέντα εντός του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν πέντε (05) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ομοίως φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης (skunk), συνολικού μικτού βάρους πέντε κιλών και διακοσίων εβδομήντα εννέα γραμμαρίων (5,279 kg), οι οποίες και κατασχέθηκαν από την οικεία Λιμενική Αρχή και παραδόθηκε στα στελέχη της Π.Ο.ΔΙ.Ν. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με το συμπληρωματικό προανακριτικό υλικό.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, επιπλέον κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και ένα εισιτήριο επιβάτη με προορισμό τη ν. Κω. Το σύνολο των ουσιών, συνολικού μικτού βάρους 10,692kg, πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με την εκτιμώμενη αξία τους να εκτιμάται στις 33.000 €.

Η νέα αυτή κατάσχεση συνιστά έναν ακόμα κρίσιμο κρίκο στη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν., Γ.ΔΙ.Ν.) και των κατά τόπους Γραφείων Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών. Κατά τη θερινή περίοδο, με την κατακόρυφη αύξηση της επιβατικής κίνησης, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε 24ωρη βάση, διενεργώντας στοχευμένους ελέγχους με την καθοριστική συμβολή των ομάδων Κ9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, σε επιβάτες, οχήματα και ύποπτα σκάφη στους λιμένες της χώρας, επικεντρώνοντας τις επιμέρους δράσεις στην αποδιοργάνωση των δικτύων μεταφοράς και στοχεύοντας στον καίριο περιορισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας προς τις νησιωτικές περιοχές.

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