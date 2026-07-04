Πόσα εκατομμύρια απέφερε σε έναν χρόνο η "μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους"

Για 52 συνεχόμενες εβδομάδες εφαρμόζεται σε πανελλαδικό επίπεδο η αυστηρή πολιτική ελέγχων για τη μη χρήση κράνους, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της εντατικοποίησης των τροχονομικών ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Τροχαία κατέγραψε χιλιάδες παραβάσεις σε εβδομαδιαία βάση, με τα στοιχεία των δελτίων τύπου να δείχνουν σταθερή και εκτεταμένη μη συμμόρφωση στη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Με βάση την επεξεργασία των δημοσιοποιημένων στοιχείων και υπολογισμό του προβλεπόμενου προστίμου των 350 ευρώ ανά παράβαση, το συνολικό ποσό των προστίμων εκτιμάται ότι αγγίζει περίπου τα 31,9 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα των 52 εβδομάδων, χωρίς να έχει δοθεί επίσημος συνολικός απολογισμός από την ΕΛ.ΑΣ.

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