Νότια Αφρική: Ισόβια κάθειρξη στους τζιχαντιστές που κατακρεούργησαν Βρετανούς τουρίστες

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Νότια Αφρική και τη Βρετανία κατέληξε σε βαριές καταδίκες, καθώς συμμορία με φερόμενες διασυνδέσεις με τον ISIS κρίθηκε ένοχη για τη φρικτή δολοφονία ενός ζευγαριού Βρετανών. Τα θύματα ήταν ο Ροντ Σόντερς, 72 ετών, και η σύζυγός του Ρέιτσελ Σόντερς, 63 ετών, δύο έμπειροι βοτανολόγοι που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη σπάνιων φυτών.

Το ζευγάρι ζούσε στο Κέιπ Τάουν και πραγματοποιούσε τακτικά ταξίδια προς τον βορρά, συλλέγοντας σπόρους σπάνιων λουλουδιών. Μόλις 48 ώρες πριν από την επίθεση, είχαν δώσει συνέντευξη για ειδικό αφιέρωμα της εκπομπής «Gardeners’ World» του BBC.







Το άγριο έγκλημα που σόκαρε Νότια Αφρική και Βρετανία - "Καλό θήραμα" του χαρακτήρισε ο αρχηγός της ομάδας



Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης του 2018, το ζευγάρι έπεσε σε ενέδρα ενώ βρισκόταν στο δάσος Ngoye. Οι δράστες, που συνδέονται με το ISIS, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, τους απήγαγαν, τους μετέφεραν σε απομονωμένο σημείο και τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια για να αποσπάσουν τους κωδικούς PIN των τραπεζικών τους καρτών και τα οικονομικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν όπλα, όπως ματσέτα, μαχαίρι και βαρύ αντικείμενο για τον ξυλοδαρμό και τη δολοφονία τους.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν ως ο Saffydeen Aslam del Vecchio, 46 ετών, η σύζυγός του, Fatima Patel, 35 ετών, και ο Ahmad Mussa από το Μαλάουι. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέρμπαν καταδίκασε τον καθένα σε δύο ισόβιες ποινές για διπλή ανθρωποκτονία, απαγωγή και ένοπλη ληστεία.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις στο δικαστήριο, ο αρχηγός της ομάδας χαρακτήρισε το ζευγάρι ως «καλό θήραμα». Μετά τη δολοφονία, φέρεται να έστειλε μήνυμα με προκλητικό περιεχόμενο, αναφέροντας ότι «τα θύματα βρίσκονται στη φωτιά της κόλασης». Στη συνέχεια κάλεσε συνεργούς του να τον συναντήσουν σε κλεμμένο Toyota Land Cruiser, στο οποίο είχε τοποθετήσει τα πτώματα.







Πέταξαν τα σώματα του ζευγαριού στους κροκόδειλους



Ακολούθως, τα σώματα του ζευγαριού τοποθετήθηκαν σε υπνόσακους και ρίχτηκαν από γέφυρα στον ποταμό Tugela, σε περιοχή γνωστή για την παρουσία κροκόδειλων. Οι Αρχές εντόπισαν τις σορούς μία εβδομάδα αργότερα, σε κατάσταση που καθιστούσε την ταυτοποίησή τους εξαιρετικά δύσκολη, διαδικασία που διήρκεσε μήνες και απαιτούσε εξέταση από τρεις ιατροδικαστές.

Η αστυνομία οδηγήθηκε στους δράστες μετά την εξαφάνιση του ζευγαριού, εντοπίζοντας ύποπτη χρήση των κλεμμένων τραπεζικών καρτών. Η συμμορία είχε ήδη προχωρήσει σε ξέφρενο κύκλο δαπανών, ξοδεύοντας περίπου 734.000 ραντ (περίπου 39.000 ευρώ) μέσα σε δύο ημέρες. Λίγο αργότερα, οι Αρχές έκαναν έφοδο στην κατοικία τους, όπου βρέθηκαν εξοπλισμός κατασκήνωσης, ηλεκτρονικές συσκευές και κοσμήματα που ανήκαν στο δολοφονημένο ζευγάρι

Τελικά, συνελήφθησαν στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ ανακτήθηκε και το κλεμμένο, αιματοβαμμένο όχημα του ζευγαριού. Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρά το γεγονός πως η υπόθεση στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε έμμεσες αποδείξεις, τα στοιχεία σχημάτιζαν ένα πλήρες και συνεκτικό παζλ ενοχής, οδηγώντας στις ισόβιες καταδίκες.

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