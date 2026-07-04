Σαλσέδο: «Στον ΟΦΗ έδειξα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Ο Έντι Σαλσέδο αποτελεί παρελθόν από τον ΟΦΗ και παραχώρησε συνέντευξη σε ιταλικό Μέσο, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την θητεία του στο Ηράκλειο.

Ο Ιταλός επιθετικός αποχώρησε ως ελεύθερος από τους Κρητικούς, με στόχο να επιστρέψει στην Serie A και ιδανικά, στην Τζένοα. Ο 24χρονος, ο οποίος πέρασε από την Κρήτη για δύο σεζόν, αρχικά με την μορφή δανεισμού από την Ίντερ και έπειτα ως ελεύθερος, σημείωσε 19 γκολ σε 67 αγώνες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαλσέδο:

«Από την 1η Ιουλίου είμαι ελεύθερος, θα δούμε.

Ναι, το όνειρο είναι να επιστρέψω κάποια μέρα στη Τζένοα, την ομάδα της καρδιάς μου· αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρω, ίσως μαζί με τον Πελέγκρι: θα θέλαμε να ξαναπαίξουμε μαζί, το συζητάμε συχνά, να το κάνουμε με τα ερυθρόλευκα θα ήταν το μέγιστο. Ο πρώτος στόχος είναι να βρω έναν σύλλογο όπου θα συνεχίσω να αποδίδω στο καλύτερό μου επίπεδο.

Για το μέλλον είμαι νέος, στοχεύω ακόμη ψηλά: να παίξω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να φτάσω στην εθνική ομάδα, να επιστρέψω στην κορυφή. Το ντεμπούτο μου στη Serie A απέναντι στη Σασουόλο και το γκολ στη ΣΠΑΛ κάτω από τη Nord, το όνειρο κάθε οπαδού των ροσομπλού. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι να παίζω στο “Φεράρις”.

Από την Ελλάδα υποστήριζα τη Τζένοα, έκανε πολύ καλή δουλειά τον τελευταίο χρόνο, με πολλούς νέους. Νιώθω στα καλύτερά μου. Στην Ελλάδα με τον ΟΦΗ έδωσα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Έχω mental coach, διατροφολόγο. Παλιότερα έκανα λάθη, πίστευα ότι το ταλέντο αρκεί για να μείνεις σε υψηλό επίπεδο, τώρα προσέχω κάθε λεπτομέρεια, έχω καταλάβει ότι είναι απαραίτητο».