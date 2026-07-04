Σε τουρκική «μέγγενη» η ελληνική φέτα Π.Ο.Π: Απομιμήσεις στα ράφια και το «ξεχασμένο» έγγραφο του Προξενείου

Πριν από σχεδόν εννέα μήνες είχε σημάνει συναγερμός για τη χρήση της ονομασίας «Feta» από τουρκικές γαλακτοβιομηχανίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει δημόσια γνωστή αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Οι γεωτεχνικοί, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τη Φέτα ΠΟΠ, φέρνουν στο προσκήνιο έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη , με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2025, που έχει αποσταλεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σε σειρά αρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, τουλάχιστον μία τουρκική εταιρεία διέθετε ήδη στην αγορά προϊόντα με τις εμπορικές ονομασίες «Urfarm Feta» και «Awassi FETA», τα οποία πωλούνταν σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής και μέσω διαδικτύου. Τα προϊόντα παρασκευάζονταν κυρίως από πρόβειο γάλα, ωρίμαζαν σε άλμη για 120 ημέρες και έφεραν εμφανώς την ονομασία «FETA», ενώ το Προξενείο ζητούσε τις επείγουσες ενέργειες των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Η ηγεσία της ΠΟΓΕΔΥ υποστηρίζει ότι πλέον τουλάχιστον πέντε τουρκικές επιχειρήσεις παράγουν και εξάγουν προϊόντα με την ονομασία «Φέτα», γεγονός που χαρακτηρίζει σοβαρή απειλή για το ελληνικό ΠΟΠ προϊόν. Όπως επισημαίνεται, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος επειδή τα τουρκικά προϊόντα παρασκευάζονται κυρίως από αιγοπρόβειο γάλα, με τη Τουρκία να διαθέτει ζωικό κεφάλαιο περίπου 58 εκατ. αιγοπροβάτων, έναντι περίπου 70 εκατ. στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρέμβαση των γεωτεχνικών συνδέει το θέμα με τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Φέτα, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύονται σταδιακά οι βασικές προϋποθέσεις που κατοχυρώνουν τον χαρακτήρα της ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συρρίκνωση των αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων, στην καθυστέρηση εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, στην εξάπλωση της εντατικής εκτροφής, αλλά και στις επιπτώσεις των ζωονόσων. Οι τελευταίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος και αναμένεται να περιορίσουν φέτος την παραγωγή φέτας κατά 15.000 έως 20.000 τόνους.

Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνουν οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Υπογραμμίζεται ότι μετά τη CETA με τον Καναδά και τη νέα συμφωνία με την Αυστραλία δημιουργούνται επικίνδυνα προηγούμενα που αποδυναμώνουν τη διεθνή προστασία της ονομασίας «Φέτα».

Αίτημα των γεωτεχνικών αποτελεί η άμεση χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη διαφύλαξη της φέτας ΠΟΠ και καλούν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει άμεσα σε παρεμβάσεις, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση της διεθνούς θέσης του σημαντικότερου ελληνικού τυροκομικού προϊόντος.

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