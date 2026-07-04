Μόσχα: Ψάχνουν χειριστές drone μέσω αγγελιών εργασίας για την προστασία της πόλης

Η ιστοσελίδα εύρεσης θέσεων εργασίας HeadHunter στη Ρωσία διαφημίζει θέσεις για χειριστές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) για την προστασία του εναέριου χώρου της Μόσχας, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία.







Πιο αναλυτικά, η αγγελία αναφέρει πως αναζητούνται υποψήφιοι για την Combat Army Reserve Force, η οποία έχει επιφορτιστεί να «διασφαλίσει την ασφάλεια της πρωτεύουσας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές λύσεις και συστήματα επιτήρησης». «Θα εργαστείτε με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το αστικό περιβάλλον», σημειώνει.

Η θέση εργασίας στη Ρωσία και η αμοιβή



Η θέση σχετίζεται με χειρισμό drones και «πτήσεις για συγκέντρωση συνόλων δεδομένων, ημέρα και νύχτα». Οι υποψήφιοι απαιτείται μόνο να έχουν «βασικές τεχνικές δεξιότητες». Η αμοιβή είναι 150.000 ρωσικά ρούβλια.

Στα σχόλια, κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται ως «αρχιεπιθεωρητής» έγραψε: «Μια εξαιρετική, πολύ δεμένη ομάδα - υπήρχαν σπουδαίες ευκαιρίες για ανάπτυξη, μια θετική επιχειρησιακή κουλτούρα, η ευκαιρία επιλογής εργασίας που ταίριαξε με τα ενδιαφέροντά μου και υποστήριξη από τη διοίκηση. Ο μισθός είναι ανάλογα με την επίδοση, που σημαίνει ότι μπορείτε να αυξήσετε το εισόδημά σας».

Σημειώνεται πως το Κρεμλίνο δήλωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της άμυνας της Ρωσίας έναντι επιθέσεων με drones. Παράλληλα, η Ρωσία αυτήν την εβδομάδα πραγματοποίησε επίθεση εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 ανθρώπους.

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