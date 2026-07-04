Κίτσου: "Ήμουν βυθισμένη στην κατάθλιψη – Μεγάλωσα κακοποιητικά και από τους δυο γονείς μου"

Η Μαρία Κίτσου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και αναφέρθηκε στην κατάθλιψη που βίωσε λέγοντας πως εξαιτίας αυτής έχασε πολλά χρόνια από τη ζωή της, στην κακοποιητική συμπεριφορά που βίωνε ως παιδί από τους γονείς της.

«Έχω αγαπηθεί πολύ. Αυτό μου έχει κάνει καλό, επειδή μου είχε λείψει από την οικογένειά μου, η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε απλόχερα, αλλά έχω αγάπησε κιόλας πάρα πολύ.

Μεγάλωσα πολύ δύσκολα, κακοποιητικά και από τους δύο γονείς και εγώ και ο αδερφός μου. Αλλά, ο πατέρας μου πια έχει πεθάνει, η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν.

Και η επιλογή και η ασυνειδησία και ο χαρακτήρας μας και το DNA με έκαναν άνθρωπο που δεν έχω καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Πάντα έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό, ήμουν μικρό παιδάκι, και έγινα το αντίθετο, ακριβώς το αντίθετο», αναφέρθηκε.

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