Σπείρα χτυπούσε κοσμηματοπωλεία με κλεμμένα οχήματα: Στα 370.000 ευρώ η λεία

Καρπούς απέδωσε η ευρεία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Πειραιά, καθώς έθεσε τέλος στη δράση συμμορίας η οποία με κλεμμένα οχήματα, καλυμμένα πρόσωπα και οργανωμένο σχέδιο προσέγγιζαν κοσμηματοπωλεία στην Αττική, παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας ή έσπαγαν βιτρίνες και διέφευγαν με χρυσά κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η συνολική λεία εκτιμάται στις 370.000 ευρώ, ενώ συνελήφθησαν εννέα άτομα ηλικίας από 21 έως 45 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της ομάδας είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις αρχές του 2026. Αφού εντόπιζαν τα καταστήματα-στόχους, έκλεβαν οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Μετά τις διαρρήξεις εγκατέλειπαν τα κλεμμένα οχήματα κοντά στο ορμητήριό τους και απομακρύνονταν με άλλα μέσα.

Κατά τη δράση τους φορούσαν γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ρούχα, προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους. Τα κλοπιμαία φέρεται να παραδίδονταν σε συνεργό τους στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, ο οποίος αναλάμβανε τη διοχέτευσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή των εσόδων στα υπόλοιπα μέλη.

Ακόμη ένα άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σε έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4.000 ευρώ, πλήθος κοσμημάτων, 11 κινητά τηλέφωνα που χαρακτηρίζονται «επιχειρησιακά», καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις κλοπές. Κατασχέθηκαν επίσης πέντε οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της συμμορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι κλοπές από κοσμηματοπωλεία και επτά κλοπές οχημάτων σε Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο και άλλες περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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