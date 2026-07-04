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GOSSIP - LIFESTYLE

Τούνη: "Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου"

τουνη
clock 20:00 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη πόσταρε ένα βίντεο της στο Tik - Tok και σημείωσε πως συχνά οι άνθρωποι σχολιάζουν και κρίνουν αρνητικά τους άλλους, και όταν πεθάνουν, τότε γίνεται αντιληπτή η αξία τους.

"Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις", ήταν το σχόλιο στη σχετική ανάρτηση.

@j.touni Μετα θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες😅❤️@Bubblegun #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni #viral ♬ Adam & Eve - Light & Noizy

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