Τούνη: "Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου"

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Η Ιωάννα Τούνη πόσταρε ένα βίντεο της στο Tik - Tok και σημείωσε πως συχνά οι άνθρωποι σχολιάζουν και κρίνουν αρνητικά τους άλλους, και όταν πεθάνουν, τότε γίνεται αντιληπτή η αξία τους.

"Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις", ήταν το σχόλιο στη σχετική ανάρτηση.

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