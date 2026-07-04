Βιάννος: Με το πρώτο φως της μέρας πάλι οι έρευνες για την 74χρονη που χάθηκε

Άκαρπες απέβησαν, παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας στη Σύμη του Δήμου Βιάννου, η οποία αγνοείται από το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7).

Η ηλικιωμένη, η οποία πάσχει από άνοια, είχε φτάσει στην Κρήτη από την Αθήνα μαζί με τον γιο της, προκειμένου να παραστούν σε κηδεία συγγενικού τους προσώπου και διέμεναν στο πατρικό σπίτι της στην περιοχή. Το μεσημέρι της εξαφάνισής της είχε μεταβεί στο γειτονικό χωριό Πεύκο, για ψώνια και να συναντήσει γνωστούς της, ωστόσο από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Στις έρευνες το Σάββατο συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ησ ΕΜΑΚ, drone, καθώς και κάτοικοι των χωριών Σύμης και Πεύκου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο ίχνος της γυναίκας.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή με το πρώτο φως της ημέρας, με τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη - πυρκαγιές: "Πορτοκαλί" το νησί την Κυριακή 5 Ιουλίου

Ηράκλειο: Τον έπιασαν μόλις παρέλαβε το ασυνόδευτο δέμα από το ΚΤΕΛ

Ηράκλειο: Έρχονται πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε αυθαίρετα που πήραν ρεύμα πριν από δεκαετίες

Κρήτη: Φορολογικό «σαφάρι» της ΑΑΔΕ - Στο στόχαστρο επιχειρήσεις και καταλύματα