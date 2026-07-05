Ολονύχτια «μάχη» με τις φλόγες στη Θεσσαλονίκη: Εκκενώσεις οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια

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Ολονύχτια μάχη έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για να περιορίσουν τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην Ανθούπολη και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Πλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα είναι καλύτερη, λόγω και της ρίψης νερού από αέρος με καναντέρ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκκενώθηκαν οι οικισμοί Ανθούπολη και Φιλοθέη, ενώ στις φλόγες παραδόθηκαν βιοτεχνίες και εργοστάσια, ανάμεσά τους και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα πυκνός μαύρος καπνός να επεκταθεί στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τη φωτιά, συνελήφθη ένας 76χρονος σε κατάσταση μέθης, ο οποίος με το όχημά του προκάλεσε σπινθήρες που προκάλεσαν, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τη μεγάλη φωτιά, ενώ τέσσερις πυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, οι τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με τραυματισμό.

Τα ξημερώματα της Κυριακής η εικόνα στο πύρινο μέτωπο ήταν καλύτερη, ενώ η αναμενόμενη προσωρινή εξασθένιση των ανέμων, σε συνδυασμό με την έναρξη ρίψεων από τα πτητικά μέσα, εντείνουν την αισιοδοξία για οριοθέτηση και έλεγχο της μεγάλης φωτιάς.

Το ευτύχημα δε, σύμφωνα με τον δήμαρχο Παύλου Μελά που μίλησε στο ertnews, είναι πως παρότι οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα σπίτια, δεν καταγράφηκαν - σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- σοβαρές ζημιές.

Στις πληγείσες περιοχές έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για λόγους ασφαλείας.

Στη μάχη 150 πυροσβέστες και πλήθος εθελοντών - Ενεργοποιήθηκαν και οι Ένοπές Δυνάμεις

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτή τη στιγμή, επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα αλλά και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

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Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026

Από το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης.

Ταυτόχρονα, όπως ενημερώνει το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Διαρκή 112

Είναι ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης, ήταν το γεγονός ότι το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης για τους πυκνούς καπνούς, λόγω της καύσης πλαστικών, χημικών και άλλων επικίνδυνων υλικών στα εργοστάσια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Στις 1:44 τα ξημερώματα, το 112 έστειλε SMS για εκκένωση της Φιλοθέης προς τον κλειστό Γυμναστήριο της Ευκαρπίας.

Λίγο μετά τη 1 το βράδυ, το 112 έστειλε νέο SMS για εκκένωση της Ανθούπολης προς το γήπεδο της Λητής.

Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακομίστηκαν 2 πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Επιπλέον ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο με ορθοπεδικό περιστατικό.

Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνολικά έχουν διακομιστεί στο 424, τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ομολόγησε ο 76χρονος που συνελήφθη

Επίσης, συνελήφθη τελικά ο 76χρονος που προσήχθη αργά το βράδυ το Σαββάτου ως ο κύριος ύποπτος για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου Ελληνικής υπηκοότητας.

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Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Μιλώντας στο ertnews, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου τόνισε πως η πυρκαγιά, ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση -ενός χιλιομέτρου- από αυτή που ξέσπασε στη Λητή με δύο νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο παιδί.

Εκκενώθηκε προληπτικά το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας»

Οι φλόγες αργά το βράδυ έφτασαν κοντά στο ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβένι (επί της Εγνατίας οδού) στο Ωραιόκαστρο απέναντι από το «ΤΙΤΑΝ». Μετέβησαν 4 λεωφορεία στο ίδρυμα για την απομάκρυνση 157 ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο «Κονταξοπούλιο» και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο έχει μεταβεί επίσης το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Δείτε φωτογραφίες:

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