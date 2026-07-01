«Το επόμενο Τσερνόμπιλ»: Ο γίγαντας της Κίνας που φέρεται να επηρεάζει την περιστροφή της Γης

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Υπάρχει ένα φράγμα στην Κίνα, το οποίο φέρεται να επηρεάζει την περιστροφή της Γης και μάλιστα πολλοί το χαρακτηρίζουν ως «το επόμενο Τσερνόμπιλ».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το «Υδροηλεκτρικό έργο τριών φαραγγιών», γνωστό και ως «Φράγμα των Τριών Φαραγγιών», στον ποταμό Γιανγκτσέ στην Κίνα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο παγκοσμίως, με ύψος 185 μέτρα και συνολικό μήκος 2.309 μέτρα. Βασικοί του στόχοι είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας και η αντιπλημμυρική προστασία εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν κατά μήκος του ποταμού. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2015, έπειτα από 17 χρόνια εργασιών.

Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η υλοποίησή του συνδέθηκε με τη μετεγκατάσταση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου κατοίκων, ενώ έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις αλλαγές που προκάλεσε στο οικοσύστημα του Γιανγκτσέ.

Οι επιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικές και πρόκειται για:

Αλλαγές στη ροή του ποταμού και στη μεταφορά ιζημάτων.

Διαταραχές στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο έδαφος και στη γεωργική παραγωγή.

«Καμπανάκι» από τους ειδικούς

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αφού σε ένα ακραίο σενάριο αστοχίας, θα μπορούσαν να προκληθούν σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές χαμηλότερα στον ποταμό, καταστροφή γεωργικών εκτάσεων, καθώς και μακροχρόνιες επιπτώσεις σε υποδομές και υδάτινους πόρους.

Η πιθανή επίδραση στην περιστροφή της Γης

Σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA, όταν το φράγμα είναι σε πλήρη χωρητικότητα, η τεράστια συγκέντρωση νερού μπορεί να επηρεάσει ελάχιστα την περιστροφή της Γης. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι προκαλεί επιμήκυνση της ημέρας κατά περίπου 0,06 μικροδευτερόλεπτα και μετατόπιση των πόλων κατά περίπου 2 εκατοστά.

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