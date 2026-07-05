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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Παραλίγο τραγωδία - 23χρονος ναυαγοσώστης έσωσε 10χρονο παιδί από πνιγμό

ναυαγοσώστης
clock 07:48 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση ενός 23χρονου ναυαγοσώστη απέτρεψε μια τραγωδία το απόγευμα της Παρασκευής (05.07) στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κίσσαμο. Ένα 10χρονο αγόρι από το εξωτερικό κινδύνευσε να πνιγεί, όταν βούλιαξε ξαφνικά στα βαθιά νερά ενός περάσματος, την ώρα που κατευθυνόταν προς την καντίνα μαζί με τη μητέρα του.

Το περιστατικό εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Το παιδί προσπαθούσε να κρατήσει το σακίδιό του έξω από το νερό, χάνοντας την επαφή με τον βυθό και άρχισε να καταπίνει νερό. Ο ναυαγοσώστης Μανώλης Μυλωνάκης, που βρισκόταν σε κοντινό φουσκωτό, αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο και βούτηξε με αυτοθυσία.

Ανέσυρε το αγόρι με τέτοια ταχύτητα, που η μητέρα του δεν πρόλαβε καν να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.Η σοκαρισμένη μητέρα εξέφρασε την βαθιά της ευγνωμοσύνη στον νεαρό ναυαγοσώστη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος διασώστης είχε επιχείρησει με επιτυχία και πριν από λίγες ημέρες, σώζοντας δύο κοπέλες που είχαν παρασυρθεί με τη σανίδα τους στα ανοιχτά της ίδιας περιοχής.

Με πληροφορίες:  ertnews.gr

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