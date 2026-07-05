Καλύτερη η εικόνα στο Ωραιόκαστρο μετά την εφιαλτική νύχτα - Μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις και κτίρια

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισε να διαφαίνεται βελτίωση στο πύρινο μέτωπο που κατακαίει από το βράδυ του Σαββάτου την περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας πίσω του σοβαρές υλικές ζημιές. Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αμείωτη, καθώς παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες που απαιτούν συνεχή επιτήρηση και πλήρη κατάσβεση.

Συνεχείς ρίψεις νερού και τεράστιες καταστροφές

Οι προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς ενισχύθηκαν από νωρίς το πρωί, με τα εναέρια μέσα να αναλαμβάνουν δράση. Οι φλόγες, ωστόσο, πρόλαβαν να πλησιάσουν επικίνδυνα σε κατοικημένες ζώνες, οι οποίες χρειάστηκε να εκκενωθούν άμεσα για την προστασία των πολιτών. Η καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς δεν σταμάτησε μόνο σε μια εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, αλλά επηρέασε σοβαρά και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας υφασμάτων. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ζημιές –μικρής αλλά και μεγάλης έκτασης– σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και βασικές υποδομές

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Αυτή τη στιγμή, στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 160 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα και πλήθος εθελοντών. Την ίδια στιγμή, καθοριστική είναι η συνδρομή από αέρος, με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν διαρκείς ρίψεις νερού.

Παρανάλωμα του πυρός το εργοστάσιο ανακύκλωσης

Η πρώτη αποτίμηση της καταστροφής αποκαλύπτει ότι έχουν καεί κτίρια και επαγγελματικοί χώροι. Ιδιαίτερα προβληματική παραμένει η κατάσταση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο συνεχίζει να φλέγεται, προκαλώντας μάλιστα αλλεπάλληλες εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, η καύση πλαστικών και χαρτιών από τις εγκαταστάσεις της μονάδας ανακύκλωσης, σε συνδυασμό με τους βορειοδυτικούς ανέμους, οδήγησαν επικίνδυνους καπνούς απευθείας προς τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Στο νοσοκομείο τέσσερις πυροσβέστες

Το έργο της κατάσβεσης αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τέσσερις συνολικά πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ). Από αυτούς, οι δύο αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ πως υπάρχουν σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, χωρίς να μπορεί ακόμη να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό τους. Υπογράμμισε επίσης ότι έχουν καεί βιοτεχνίες, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε η δραστική παρέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου να πειστούν οι πολίτες να εγκαταλείψουν τις ιδιοκτησίες τους.

Σύλληψη 76χρονου για εμπρησμό

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς οδήγησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ο υπαίτιος της καταστροφής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες του οχήματός του, κατά τη διάρκεια επικίνδυνης οδήγησης, ενώ ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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