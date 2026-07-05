Ολομέτωπη αντεπίθεση από ΠΑΣΟΚ: Η σύγκρουση με Μαξίμου και ΕΛΑΣ, το μπλόκο στον Τσίπρα και η εσωκομματική θρυαλλίδα

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ξεδιπλώνει πλέον συνολική, εφ’ όλης της ύλης στρατηγική, με ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο στόχο την οριστική πολιτική αλλαγή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει το πρόσταγμα για αυστηρή, δομημένη και πολυεπίπεδη αντεπίθεση, διαμορφώνοντας καθαρό διμέτωπο αγώνα.

Από τη μία πλευρά, σφυροκοπά τον κυβερνητικό μηχανισμό για την οικονομική ασφυξία, τα μεγάλα σκάνδαλα, την ακρίβεια και τη διαχείριση των εθνικών κρίσεων, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες και τις λάθος στρατηγικές κατευθύνσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Από την άλλη, η Χαριλάου Τρικούπη υψώνει αδιαπέραστο τείχος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο του φορέα, ΕΛΑΣ, ο οποίος καταγράφει υψηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις περιπλέκοντας την κατάσταση στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επενδύει στη θεσμική σοβαρότητα και στο ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, καθιστώντας σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί με εύκολα συνθήματα, αλλά με εφαρμόσιμες λύσεις. Με αυτή τη μακροπρόθεσμη οπτική, η Χαριλάου Τρικούπη ανοίγει συντονισμένα τη βεντάλια της αντιπαράθεσης σε όλα τα κρίσιμα πεδία, τοποθετώντας στην αιχμή του δόρατος την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων ως απόδειξη κυβερνητικής ετοιμότητας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από την εφ' όλης της ύλης συνέντευξή του τις προάλλες στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου σφυροκόπησε τον κυβερνητικό μηχανισμό για την οικονομία και τη διαχείριση των εθνικών κρίσεων, απαντώντας μάλιστα ευθέως στο κυβερνητικό αφήγημα για το «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου στις 3 τα ξημερώματα», υπογραμμίζοντας ότι το πραγματικό ζητούμενο είναι η αποτελεσματική διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής.

Από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη υψώνει αδιαπέραστο τείχος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο του φορέα (ΕΛΑΣ). Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος του κόμματος αποδόμησε το επιχείρημα περί αντιπολιτευτικού κενού, υπενθυμίζοντας δεικτικά πως όταν ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, βρισκόταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία εκτοξεύτηκε στο 41%. Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ανοιχτά ότι συγκεκριμένα μιντιακά και επιχειρηματικά κέντρα έχουν «υιοθετήσει» και συντηρούν τεχνητά το δίπολο Μητσοτάκη - Τσίπρα.

Οι κρίσιμες συναντήσεις με Δένδια και Γεραπετρίτη, το ενεργειακό καλώδιο και η παγίδα στον νέο φορέα

Επιχειρώντας να αποδείξει έμπρακτα την υπεροχή του στα εθνικά θέματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σε έναν κύκλο κορυφαίων θεσμικών επαφών. Επισκέφθηκε διαδοχικά τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, όπου είχε εκτενείς, ενημερωτικού χαρακτήρα, συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια. Μάλιστα, στο Πεντάγωνο υπήρξε και κατ' ιδίαν συνομιλία του με τον υπουργό Άμυνας, πέραν της ευρείας σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν τα κορυφαία στελέχη του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, Μιχάλης Κατρίνης και Γιάννης Μανιάτης. Παρά το καλό κλίμα στις παραπάνω συναντήσεις ένα σημείο στο οποίο εστιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η καθυστέρηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, με το ΠΑΣΟΚ να απαιτεί από τον πρωθυπουργό απολύτως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας πως έπρεπε ήδη να έχει επιβληθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στην πρόσφατη συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το καλώδιο είναι μια κυριαρχική απαίτηση της χώρας από την οποία έκανε πίσω η Νέα Δημοκρατία. «Ο Πρωθυπουργός αν ήταν ειλικρινής υποσχόμενος ότι το έργο θα προχωρήσει, θα έδινε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμπληρώνοντας ότι αν ήταν εκείνος Πρωθυπουργός θα είχε επιβάλλει να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Εκτός από την πίεση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, το διπλωματικό πεδίο μετατρέπεται σε πολιορκητικό κριό απέναντι στην ΕΛΑΣ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ΑΝΤ1, στηλίτευσε τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για «αμοιβαίες υποχωρήσεις» και «μονομερείς ενέργειες» στο Αιγαίο. Η Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύει πως εάν αντίστοιχες ενδοτικές θέσεις εκφράζονταν από δικά της στελέχη, η κατακραυγή θα προκαλούσε πολιτικό σεισμό. Για να κεφαλαιοποιήσει αυτή την υπεροχή, το κόμμα δρομολογεί μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, επιστρατεύοντας τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα εξοπλιστικά προγράμματα, καταγγέλλοντας όμως την κυβέρνηση ότι σε συμβάσεις 14 δισεκατομμυρίων, η εγχώρια αμυντική βιομηχανία συμμετέχει μόλις με 3,4%.

Σφυροκόπημα για την ακρίβεια, την εφοδιαστική αλυσίδα και ο προγραμματικός ρεαλισμός

Στο μέτωπο της καθημερινότητας, η κριτική επικεντρώνεται στη δομική αποτυχία πάταξης της αισχροκέρδειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα με τις φακές και τα φασόλια, στο πλαίσιο του οποίου αποκαλύφθηκε ότι η τιμή από το χωράφι μέχρι το ράφι εκτοξεύεται από 8 έως 15 φορές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ευθέως την κυβέρνηση ότι οι έλεγχοι είναι εικονικοί και εξαντλούνται στο τελικό στάδιο πώλησης, επιτρέποντας την άντληση υπερπλεονασμάτων πολλών δισεκατομμυρίων εις βάρος των πολιτών.

Απέναντι στον λαϊκισμό των πλειοδοσιών, το ΠΑΣΟΚ αντιπαραθέτει απόλυτα ρεαλιστικές προτάσεις. Η επαναφορά του 13ου μισθούστους δημόσιους υπαλλήλους αποτελεί κεντρική, κοστολογημένη δέσμευση, ενώ οι υποσχέσεις για 14ο μισθό απορρίπτονται κατηγορηματικά ως οικονομικά ανέφικτες. Επιπλέον, μέσω των αρμόδιων τομεαρχών αναδεικνύεται η εγκληματική ανεπάρκεια στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας την ακύρωση των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και την εγκατάλειψη κρίσιμων έργων για τη λειψυδρία. Στο φορολογικό σκέλος, καταδικάζεται το μοντέλο του 5% στα μερίσματα έναντι της πενιχρής έκπτωσης 10% για παραγωγικές επενδύσεις, το οποίο ωθεί τις επιχειρήσεις στη διανομή κερδών αντί για την ανάπτυξη.

Τα παρασκηνιακά ρήγματα, τα μηνύματα Γερουλάνου και το ορόσημο του Σεπτεμβρίου

Ωστόσο, πίσω από την αυστηρή επίσημη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη, το εσωκομματικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά τεταμένο. Κορυφαία στελέχη, με πρωτοστάτη τον Παύλο Γερουλάνο, αρχίζουν να διαμορφώνουν μια σαφώς διακριτή πολιτική πλατφόρμα, εκπέμποντας ηχηρά προειδοποιητικά μηνύματα. Η εσωτερική δυσφορία διογκώνεται, ιδιαίτερα με αφορμή τη φημολογούμενη επιστροφή προσώπων όπως η Θεοδώρα Τζάκρη και η Νίνα Κασιμάτη, ή την κάθοδο του Γιάννη Σγουρού στην Α' Αθήνας. Οι δημόσιες παρεμβάσεις περί αυστηρής και καθολικής τήρησης του καταστατικού, δρουν ως ξεκάθαρο τελεσίγραφο ότι πολιτικές «δύο μέτρων και δύο σταθμών» δεν θα γίνουν ανεκτές, θυμίζοντας τον αποκλεισμό του Χάρη Καστανίδη.

Ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εάν τα δημοσκοπικά ευρήματα παραμείνουν στάσιμα και η νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντροαριστερά συνεχίσει να διεκδικεί χώρο, η συσσωρευμένη εσωκομματική δυσαρέσκεια θα εκδηλωθεί ανοιχτά, όπως ήδη διαφάνηκε από τις ενστάσεις του Χάρη Δούκα. Η προειδοποίηση πως «όλοι θα πουν τη γνώμη τους στα όργανα» δείχνει ξεκάθαρα ότι ο προσεχής Σεπτέμβριος αποτελεί το απόλυτο ορόσημο. Η αδυναμία άμεσης αντιστροφής του κλίματος κινδυνεύει να πυροδοτήσει μια ολοκληρωτική και ολομέτωπη εσωτερική αμφισβήτηση.

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