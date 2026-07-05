Τα ζώδια της Κυριακής

Κριός



Κριέ μου, σήμερα, κρατώντας τις αποστάσεις σου και βλέποντας τα πράγματα πιο σφαιρικά, αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να βρεις κάποιες διεξόδους ώστε να εκφραστείς αλλά και να αποσυμπιεστείς απ’ όλα αυτά που νιώθεις να σε βαραίνουν αυτή την περίοδο. Μέσα από συζητήσεις εμπνέεσαι καλύτερα και βρίσκεις ευκαιρίες να δράσεις με τρόπο διαφορετικό. Παράλληλα, κάποια συναισθήματα βγαίνουν πιο εύκολα προς τα έξω, ενώ πεισμώνεις περισσότερο με πλάνα που δουλεύεις. Πάρε όμως λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και δες προσωπικά ζητήματα με μεγαλύτερη προσοχή. Θα βρεις την άκρη πιο εύκολα.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, οι τόνοι πέφτουν και εστιάζεις στο να βρεθείς με φίλους αλλά και να προχωρήσεις πλάνα και στόχους. Κάποιες εσωτερικές διεργασίες φέρνουν στην επιφάνεια την ανάγκη να ξεφύγεις από καταστάσεις που σε πιέζουν και μπορεί να σε κάνουν να λειτουργείς σπασμωδικά, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και να εκφραστείς πιο δημιουργικά. Στη δουλειά υπάρχει μια πίεση, όμως τα πράγματα προχωρούν και οι επαφές που παίζουν μέσα στη μέρα δημιουργούν ευκολίες, αλλά και σημαντικές επαφές.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, η ένταση παραμένει και εξακολουθείς να είσαι σε εγρήγορση, όμως σήμερα μπαίνει στο πρόγραμμα και οτιδήποτε φαίνεται να σου δίνει κάποια διέξοδο ή μια ευκολία στο να βάλεις στο πρόγραμμα κάτι δημιουργικό, που θα σε βοηθήσει να εκφραστείς περισσότερο. Πολλά μπαίνουν σε σειρά και φαίνεται να υπάρχει μια άνεση στο να τακτοποιήσεις οικονομικά θέματα αλλά και να δεις προοπτικές που θα ενισχύσουν το οικονομικό σου μέσα από κάποια δουλειά. Αυτή η ανάγκη να αλλάξεις την προοπτική σου σε κάποια πράγματα βαθαίνει και γίνεται στόχος.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, παρά την κούραση και την υπερένταση που έχεις αυτό το διάστημα, μπαίνεις στη διαδικασία να δεις κάποιες καταστάσεις διαφορετικά, πιο ήπια και ανάλαφρα, δρώντας μέσα από ένα διαφορετικό και ίσως πιο ρομαντικό πρίσμα. Τα της δουλειάς έρχονται πιο κοντά στα δεδομένα σου κι αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για να εκτονώσεις την τσίτα που έχεις πιο δημιουργικά. Είναι σημαντικό να αρπάξεις ευκαιρίες και να δεις τα πράγματα πιο σφαιρικά, αλλά και να ανοιχτείς. Κάποιες ανασφάλειες φέρνουν στην επιφάνεια καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστείς πιο άμεσα.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, με μια αρκετά εσωτερικευμένη διάθεση, παρατηρείς καταστάσεις και εξελίξεις και εστιάζεις στο να κάνεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν να αποσυμπιεστείς, αλλά και να ξεφύγεις κάπως από τα τετριμμένα. Από το πρωί, εστιάζεις σε ουσιαστικά θέματα και μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς με στόχους και πλάνα, εμπλουτίζοντάς τα με ιδέες και πιο δημιουργικά κομμάτια. Έχεις κάποια παρασκηνιακά πλάνα που οργανώνονται πιο εύκολα, ενώ κάποιες συζητήσεις εμβαθύνουν ορισμένες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις.

Παρθένος



Παρθένε μου, το κλίμα με τους γύρω σου χαλαρώνει σήμερα και αντιλαμβάνεσαι πως, παρά την πίεση στο κομμάτι της δουλειάς, υπάρχει μια διάθεση για καλύτερη και ηπιότερη συνεργασία, αλλά και μια επιπλέον ελευθερία κινήσεων που σου δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσεις κι εσύ πιο άνετα. Εκφράζεσαι πιο εύκολα και τα αποτελέσματα που βλέπεις σου δίνουν μια αίσθηση πως έχει υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο που χειρίζεσαι καταστάσεις. Η στήριξη που παίρνεις, αλλά και το πείσμα που δείχνεις αποδίδουν αρκετά σήμερα κι αυτό φαίνεται.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα στη δουλειά τα πράγματα χαλαρώνουν αισθητά και σου είναι πιο εύκολο να ορίσεις προτεραιότητες για να κάνεις τις δουλειές σου και να προγραμματίσεις και κάποια βήματα παρακάτω. Κάποιες συζητήσεις που γίνονται μέσα στη μέρα φαίνεται να μαλακώνουν το κλίμα με τους γύρω σου, καθώς βρίσκονται λύσεις και μειώνονται οι προστριβές και οι αντιπαραθέσεις. Από την άλλη, είσαι πιο σίγουρος για κάποια πράγματα που θέλεις να προχωρήσεις κι αυτό σου δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά και διάθεση να τα δουλέψεις παραπάνω.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, είσαι πιο χαλαρός και εστιάζεις σε ουσιαστικά και πιο σημαντικά για σένα θέματα. Από το πρωί, υπάρχει μια διαδικασία σκέψεων πάνω σε θέματα δουλειάς, γι’ αυτό και νιώθεις την ανάγκη να βάλεις στο πρόγραμμα κάποια πιο δημιουργικά κομμάτια, μέσα από τα οποία μπορεί να πάρεις και τις απαντήσεις που χρειάζεσαι. Είναι σημαντικό να αποσυμπιεστείς και να κινηθείς πιο χαλαρά. Ναι, στα οικονομικά υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες για ανοίγματα, θέλουν όμως καλή στήριξη και οργάνωση. Το έχεις. Πέραν αυτών, το φλερτ δημιουργεί όμορφες επαφές και συνθήκες.

Τοξότης



Τοξότη μου, η διάθεσή σου σήμερα είναι πιο ήπια και παρά τις εντάσεις με τους άλλους, σήμερα βρίσκεις άκρη και όρεξη για να μιλήσεις, αλλά και να κάνετε μαζί κάποιες δραστηριότητες που θα σας φέρουν κοντά και θα σου δώσουν την ευκαιρία να γεφυρώσεις κάπως αποστάσεις και διαφορές. Η δημιουργικότητα, αλλά και το ωραίο φλερτ που έρχεται στην επιφάνεια φαίνεται να δημιουργεί ωραίες συνθήκες και να δίνει μια διαφορετική τροπή στο κομμάτι της έντασης. Παράλληλα υπάρχουν συζητήσεις που σε βοηθούν να κατανοήσεις σε βάθος καταστάσεις, αλλά και να δεις πώς μπορείς να δράσεις με μεγαλύτερη σιγουριά.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, τα πράγματα χαλαρώνουν σημαντικά και μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς κάποιες καταστάσεις καλύτερα, αλλά και με τρόπο που θα σου δώσει λύσεις ώστε να μπορέσεις να εκφράσεις και κάποια ενδιαφέροντά σου πιο άμεσα. Έχεις ανάγκη να χαλαρώσεις, γι’ αυτό και θα βάλεις στο πρόγραμμα δραστηριότητες και διαδικασίες που έχουν δημιουργικό κομμάτι. Παράλληλα, αντιλαμβάνεσαι πως το κλίμα με τους γύρω σου μαλακώνει κι αυτό δημιουργεί ευκολίες στο να επικοινωνήσεις και να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Οικονομικά, δραστηριοποιείσαι και κινείσαι πιο στοχευμένα.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, κινείσαι πιο άνετα και αντιλαμβάνεσαι πως αυτό που έχεις ανάγκη είναι να χαλαρώσεις και να δώσεις περισσότερη ενέργεια στο να βάλεις ενδιαφέροντα και πιο δημιουργικά κομμάτια στην καθημερινότητά σου, θέλοντας να δεις ίσως κάποιες διεξόδους που μπορεί να προκύψουν. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις τις ευκολίες που παρουσιάζονται μέσα στη μέρα και να τακτοποιήσεις ή να συζητήσεις πιο διεξοδικά οικονομικά θέματα. Φλερτ, ωραίες επαφές και άμεση ανταπόκριση δημιουργούν ενδιαφέρον και ξυπνούν πάθη.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, με πιο χαλαρή ενέργεια ξεκινάς τη μέρα σου. Αυτό που έχεις ανάγκη σήμερα είναι να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία που σου δίνεται και να κάνεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις και να μπορέσεις να εκφραστείς κάπως πιο άνετα και χαλαρά. Είναι μια καλή ευκαιρία για να βάλεις τα θέλω σου μπροστά και να ασχοληθείς κάπως περισσότερο με όσα σε κάνουν χαρούμενο και νιώθεις να σε γεμίζουν περισσότερο. Παράλληλα, εκμεταλλεύεσαι κάποιες καταστάσεις προς όφελός σου και είναι πιο εύκολο να περάσεις στους άλλους κάποια πράγματα που θέλεις.