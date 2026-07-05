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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά στο πάρκινγκ του αεροδρομίου – Καταστράφηκε ολοσχερώς το λεωφορείο (φωτο)

φωτιά - τουριστικό λεωφορείο
clock 09:11 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη το λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ, που τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί (05.07) στο πάρκινγκ έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου ''Νίκος Καζαντζάκης''.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης λεωφορείων, ακριβώς πριν από τον χώρο του αερολιμένα, με την επέμβαση των Πυροσβεστικών Αρχών να ήταν άμεση, καθώς έφτασε στο σημείο με 10 οχήματα και το ανάλογο προσωπικό για την γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς.

Ωστόσο η πυρκαγιά πρόλαβε και έκαψε ολοκληρωτικά το τουριστικό λεωφορείο ενώ δημιουργήθηκε και έναπυκνό σύννεφο καπνού όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το ekriti.gr. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και διερχόμενους.

Την ίδια στιγμή, τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

φωτιά - τουριστικό λεωφορείο
φωτιά - τουριστικό λεωφορείο
φωτιά - τουριστικό λεωφορείο

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Φωτιά Τουριστικό Λεωφορείο Αεροδρόμιο Ηρακλείου
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