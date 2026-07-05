Αγωνία στη Βιάννο: Άφαντη η 74χρονη – Έρευνες σε βουνά με drones και σκύλους

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας που εξαφανίστηκε στη Σύμη του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο παραμένουν άκαρπες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια και εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03.07), προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση στις Αρχές και την τοπική κοινωνία.

Τα ίχνη της χάθηκαν από το σπίτι της, ενώ υπάρχει και βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της. Στη μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Οι αρχές «χτενίζουν» την ορεινή περιοχή χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας της 3ης ΕΜΑΚ και drones για τον έλεγχο δύσβατων σημείων. Στις έρευνες συνδράμουν ενεργά κάτοικοι της περιοχής και εθελοντές που γνωρίζουν καλά το ανάγλυφο της Βιάννου. Η μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η κατάσταση της υγείας της 74χρονης εντείνουν την αγωνία των συγγενών της.

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