ΚΥΡ.05 Ιου 2026 01:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Σταρόβας: «Βλέπω τη ζωή μου σαν να έχω μια δεύτερη ευκαιρία και δεν παραπονιέμαι γιατί εγώ το προκάλεσα»

σταρόβας
clock 11:00 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Δημήτρης Σταρόβας  βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» στην ΕΡΤ, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του.

«Βλέπω τη ζωή μου σαν να έχω μια δεύτερη ευκαιρία και δεν παραπονιέμαι γιατί εγώ το προκάλεσα. Δεν έδινα σημασία στον εαυτό μου γιατί είχα επί χρόνια ενοχλήσεις και γενικά το επικοινωνώ γιατί είναι πολλοί σαν εμένα. 

Δεν πήγαινα να κάνω εξετάσεις από φόβο. Είμαστε μια νοοτροπία που το κακό θα φτάσει μέχρι την πόρτα του διπλανού και όχι στο δικό μας σπίτι.  Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας. 

Όσο για την αντίδρασή του τις κρίσιμες στιγμές: «Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι και στις πιο άσχημες καταστάσεις, αν προσέξει κανείς το καθετί με ψύχραιμη ματιά, θα δει ότι κάτι καλό υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης 

Κίτσου: "Ήμουν βυθισμένη στην κατάθλιψη – Μεγάλωσα κακοποιητικά και από τους δυο γονείς μου"

Καινούργιου: «Ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημήτρης Σταροβας Υγεία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis