Σταρόβας: «Βλέπω τη ζωή μου σαν να έχω μια δεύτερη ευκαιρία και δεν παραπονιέμαι γιατί εγώ το προκάλεσα»

Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» στην ΕΡΤ, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του.

«Βλέπω τη ζωή μου σαν να έχω μια δεύτερη ευκαιρία και δεν παραπονιέμαι γιατί εγώ το προκάλεσα. Δεν έδινα σημασία στον εαυτό μου γιατί είχα επί χρόνια ενοχλήσεις και γενικά το επικοινωνώ γιατί είναι πολλοί σαν εμένα.

Δεν πήγαινα να κάνω εξετάσεις από φόβο. Είμαστε μια νοοτροπία που το κακό θα φτάσει μέχρι την πόρτα του διπλανού και όχι στο δικό μας σπίτι. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Όσο για την αντίδρασή του τις κρίσιμες στιγμές: «Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι και στις πιο άσχημες καταστάσεις, αν προσέξει κανείς το καθετί με ψύχραιμη ματιά, θα δει ότι κάτι καλό υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά.

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