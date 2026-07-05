Τηλεφωνική επικοινωνία 90 λεπτών Πούτιν - Τραμπ για την Ουκρανία ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

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Τηλεφωνική επικοινωνία που διήρκησε 90 λεπτά είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ την Κυριακή (5/7).

«Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ετοιμότητά του να εργαστεί για τον γρήγορο τερματισμό των μαχών και να βρει λύσεις για την υπέρβαση της κρίσης» δήλωσε ο Ουσακόφ για την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η συζήτηση ήταν «αρκετά εποικοδομητική», σύμφωνα με τον ίδιο, και όπως τόνισε η Μόσχα επιδιώκει «μια πολιτική-διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη θεμελιώδη προσέγγιση της Ρωσίας».

Ο Ουσακόφ έστρεψε τα βέλη του στο Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι «βασίζονται στην επέκταση και ακόμη και στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς και στην τρομοκρατία εναντίον αμάχων» κάνοντας ειδική αναφορά στις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας σε ρωσικούς στόχους, που συνδέονται κυρίως με τη βιομηχανία πετρελαίου, οι οποίες έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων.

Στη συνομιλία του με τον Τραμπ ο Πούτιν «περιέγραψε την πραγματική κατάσταση στο πεδίο της μάχης όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με σιγουριά, απελευθερώνοντας τη μία τοποθεσία μετά την άλλη».

Ανοιχτή πρόσκληση Πούτιν σε Τραμπ στη Μόσχα

Οι απεσταλμένοι της Ουάσινγκτον, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συνεχίσουν να προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια διευθέτηση και είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν μια ακόμη επίσκεψη στη Μόσχα, δήλωσε ο Ουσάκοφ επικαλούμενος τον Τραμπ.

Ο Ρώσος απεσταλμένος τόνισε πως ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ στη σύγκρουση στο Ιράν να «επιτρέψουν την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών μακροπρόθεσμων λύσεων σε βασικά ζητήματα μιας διευθέτησης».

Ο Πούτιν επανέλαβε μιλώντας στον Τραμπ ότι είχε ανοιχτή πρόσκληση να επισκεφθεί τη Μόσχα.

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