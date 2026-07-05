Παναγιώτης Φουρναράκης: Ο πρώτος Ηρακλειώτης συνθέτης στο θρυλικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης

Από το Ηράκλειο στη σκηνή του ιστορικού Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Μια διαδρομή που για τους περισσότερους μουσικούς αποτελεί όνειρο ζωής, έγινε πραγματικότητα πριν από λίγες ημέρες, για τον Ηρακλειώτη μαέστρο και συνθέτη, Παναγιώτη Φουρναράκη. Η διεθνής διάκρισή του με το έργο «Cantata» Opus No. 32 άνοιξε τον δρόμο για μια συναυλία σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους της παγκόσμιας κλασικής μουσικής, στον οποίο «μετέφερε» την Κρήτη, βάζοντάς την στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Αφορμή για το μεγάλο αυτό ταξίδι αποτέλεσε η κατάκτηση του κορυφαίου βραβείου ABSOLUTE PLATINUM WINNER στον διεθνή διαγωνισμό USA-CANADIAN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2025, μια διάκριση που έφερε το έργο του στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής κοινότητας και άνοιξε νέους δημιουργικούς ορίζοντες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φουρναράκης, πριν καν επιστρέψει από την Νέα Υόρκη και με νωπά τα συναισθήματα από τη συναυλία, τόνισε ότι ήταν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του.

«Το Carnegie Hall είναι ένας ιερός χώρος για κάθε μουσικό. Από τη στιγμή που πέρασα την είσοδό του, ένιωσα το βάρος της ιστορίας του και την ενέργεια όλων των σπουδαίων καλλιτεχνών που έχουν εμφανιστεί εκεί. Ήταν μια εμπειρία που δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα πως τα όνειρα, όσο μακρινά κι αν φαίνονται, μπορούν να πραγματοποιηθούν» ανέφερε ο κ. Φουρναράκης, σχολιάζοντας πως η βραδιά της συναυλίας, ήταν η κορύφωση μιας πορείας γεμάτης μελέτη, αφοσίωση και δημιουργία και όχι μόνο.

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«Ήταν μια βραδιά βαθιάς συγκίνησης. Όταν ολοκληρώθηκε η συναυλία και ένιωσα την ανταπόκριση του κοινού, αισθάνθηκα ότι όλα τα χρόνια μελέτης, αγώνα, αμφιβολιών και δημιουργίας δικαιώθηκαν. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα μόνο τον εαυτό μου, αλλά και τον αείμνηστο δάσκαλό μου Θόδωρο Αντωνίου, τους ανθρώπους που με πίστεψαν και φυσικά την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη, το νησί μου, το Ηράκλειο, την πόλη που γεννήθηκα και που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω».

Η παρουσία του Παναγιώτη Φουρναράκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοδεύτηκε και από σημαντικές επαφές με ανθρώπους της διεθνούς μουσικής κοινότητας, οι οποίες δημιουργούν προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες.

«Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους της διεθνούς μουσικής κοινότητας, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για μελλοντικές συνεργασίες. Τέτοιες συναντήσεις αποδεικνύουν ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και μπορεί να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φουρναράκης , που δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι τόσο η διάκριση στον διαγωνισμό, όσο και η παρουσία στο εμβληματικό Carnegie Hall, είναι μια μεγάλη τιμή, όχι μόνο προσωπική αλλά και εθνική. «Νιώθω ότι εκπροσώπησα την Ελλάδα και την Κρήτη, σε μία από τις σημαντικότερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Ελπίζω η πορεία μου να δώσει θάρρος στους νέους δημιουργούς, να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους χωρίς φόβο» συμπλήρωσε ο κ. Φουρναράκης, επισημαίνοντας ότι « η τέχνη ανταμείβει εκείνους που δεν εγκαταλείπουν ποτέ. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι αποτέλεσμα αφοσίωσης, καθημερινής προσπάθειας, πίστης και υπομονής. Αν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, κάποια στιγμή η ζωή θα σου χαρίσει τη στιγμή της δικαίωσης»

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Πάντως για τον ίδιο, η επιτυχία δεν αποτελεί έναν σταθμό τερματισμού, αλλά την αφετηρία μιας νέας δημιουργικής διαδρομής, καθώς όπως αποκάλυψε, συνεχίζει με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

«Συνεχίζω να συνθέτω με ακόμη μεγαλύτερο πάθος. Η διάκριση στο USA-CANADIAN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2025 και η εμπειρία του Carnegie Hall δεν αποτελούν τον προορισμό μου, αλλά μια νέα αφετηρία. Η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου είναι να συνεχίσω να δημιουργώ έργα που θα ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα και θα αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων, γιατί πιστεύω πως η μουσική είναι η πιο παγκόσμια γλώσσα της ψυχής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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