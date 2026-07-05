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ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Στους 2.954 οι νεκροί – Πάνω από 32.000 οι τραυματίες και οι άστεγοι

Βενεζουέλα
clock 10:47 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16.592 τραυματίστηκαν στον ισχυρό διπλό σεισμό που κατέστρεψε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μεταβατική κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας.

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και 856 κτίρια καταστράφηκαν, σύμφωνα με τις ζημιές που κατέγραψε το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας μετά τον διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ο οποίος έπληξε κυρίως την πολιτεία Λα Γκουάιρα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

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