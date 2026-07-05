Από αυτό το αυτοκίνητο ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο -Τοξικό νέφος σκέπασε τη Θεσσαλονίκη

Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας, που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχτηκε πως ήταν εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά, άθελά του όπως υποστήριξε, εξαιτίας της επικίνδυνης οδήγησής του.

Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο του 76χρονου έδειξαν το OPEN και η εκπομπή «Τώρα Μαζί», με τον ηλικιωμένο να φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να πέφτει σε χαράδρα.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός σύμφωνα με την Πυροσβεστική προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της μεγάλης φωτιάς. Σύμφωνα με ίδια ενημέρωση της πυροσβεστικής, τη στιγμή της σύλληψης ο 76χρονος ήταν μεθυσμένος.

Καλύτερη η εικόνα στην πυρκαγιά

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετώπου, αφού όλα τα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Τα εναέρια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις, με τα αεροσκάφη Canadair να πραγματοποιούν ρίψεις στο ένα εργοστάσιο και τα ελικόπτερα στο δεύτερο.

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Καμένο αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο

Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα εναέρια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Από το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων, για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης.

Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» το ένα εργοστάσιο είναι μονάδα ανακύκλωσης, ενώ το δεύτερο στεγάζει υφάσματα, γεγονός που εξηγεί το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς.

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Καμένο αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο

Παράλληλα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία, ώστε να αποτραπούν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι ρίψεις από αέρος αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βασικό στόχο τη μείωση του πυκνού καπνού, τον περιορισμό της μεταφοράς τοξικών στοιχείων στην ατμόσφαιρα, αλλά και την αποτροπή μεταφοράς θερμότητας ή καυτρών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες εστίες.

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Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Τοξικό νέφος στη Θεσσαλονίκη

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιομέτρων. Μάλιστα, η οσμή από καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη. Από τις εικόνες της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι εκείνο από το οποίο αναδύεται ο πυκνός μαύρος καπνός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το δεύτερο εργοστάσιο που έχει επίσης παραδοθεί στις φλόγες.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού.

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Τοξικό νέφος στη Θεσσαλονίκη

Τέσσερις πυροσβέστες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης μεταφέρθηκαν τέσσερις πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Οι τρεις παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των καπνών, ενώ ακόμη ένας χρειάστηκε ιατρική φροντίδα λόγω ορθοπεδικού προβλήματος.

Οι πυροσβέστες παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ ο υγειονομικός μηχανισμός, με το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία της περιοχής, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Άμεση ήταν η εξιχνίαση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, σε περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη στιγμή, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.

Μετά από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή ημεδαπού, ηλικίας 76 ετών, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 01:00 της 5ης Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 158 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 145 (91,77%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,23%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών ή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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