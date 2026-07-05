Μπαράζ σεισμών ταρακουνά την Κάρπαθο – Στα 3,8 Ρίχτερ η μεγαλύτερη δόνηση

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Μπαράζ σεισμικών δονήσεων καταγράφονται σήμερα Κυριακή, ανοιχτά της Καρπάθου, όπου τέσσερις ημέρες νωρίτερα σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του πρώτου σεισμού μεγέθους 3,4 Ρίχτερ εντοπίζεται στα 14 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10,2 χλμ.

Στη συνέχεια σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, ενώ λίγο μετά τις 11:00 το πρωί ακολούθησε ισχυρότερη σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της τρίτης δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών εκτιμάται στα 10 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη 2 Ιουλίου, ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε το ίδιο νησί, σεισμική δόνηση που είχε γίνει αισθητή μέχρι την Τουρκία.

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