Παρίσι: Επιστροφή της κολύμβησης στον Σηκουάνα το καλοκαίρι

Παριζιάνοι και τουρίστες ξαναβρήκαν σήμερα τη χαρά της κολύμβησης στον Σηκουάνα, με την επαναλειτουργία για το καλοκαίρι τριών επιβλεπόμενων περιοχών κολύμβησης και με δωρεάν είσοδο, κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα σε μια γαλλική πρωτεύουσα που ήδη δοκιμάζεται από τον καύσωνα.

Στη βάση του Πύργου του Άιφελ, κολυμβητές έκαναν πρόσθιο ή συζητούσαν την πρώτη ημέρα που άνοιξαν οι χώροι αυτοί, ακουμπώντας ο καθένας σε κίτρινη φουσκωτή σαμπρέλα, υποχρεωτική λόγω του ρεύματος, υπό το άγρυπνο βλέμμα ναυαγοσωστών που φορούν φωσφορίζοντα μπλουζάκια και στέκονται στην ξύλινη αποβάθρα.

Venez vous faire une brasse dans la Seine sur le site de baignade du Bras Marie !



Rendez-vous au bas de la rampe Louis Philippe, de 8h à 18h ! 🏊‍♀️ pic.twitter.com/jDgACIq0zz — Mairie de Paris Centre (@MParisCentre) July 4, 2026

“Είναι καλύτερο από την πισίνα, δεν είναι ακριβώς η παραλία, αλλά σου δίνει ήδη μια μικρή αίσθηση διακοπών”, δηλώνει χαμογελώντας η Λοριάν Φιορεντινό, που εργάζεται σε κατασκευαστική εταιρία.

Seine swimming areas reopen for summer, offering welcome respite to Parisians and tourists after record-breaking heatwavehttps://t.co/Hc0OX0oOzr pic.twitter.com/xnDoDirEkP — AFP News Agency (@AFP) July 4, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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