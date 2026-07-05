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ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Επιστροφή της κολύμβησης στον Σηκουάνα το καλοκαίρι

Σηκουάνα
clock 12:39 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παριζιάνοι και τουρίστες ξαναβρήκαν σήμερα τη χαρά της κολύμβησης στον Σηκουάνα, με την επαναλειτουργία για το καλοκαίρι τριών επιβλεπόμενων περιοχών κολύμβησης και με δωρεάν είσοδο, κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα σε μια γαλλική πρωτεύουσα που ήδη δοκιμάζεται από τον καύσωνα.

Στη βάση του Πύργου του Άιφελ, κολυμβητές έκαναν πρόσθιο ή συζητούσαν την πρώτη ημέρα που άνοιξαν οι χώροι αυτοί, ακουμπώντας ο καθένας σε κίτρινη φουσκωτή σαμπρέλα, υποχρεωτική λόγω του ρεύματος, υπό το άγρυπνο βλέμμα ναυαγοσωστών που φορούν φωσφορίζοντα μπλουζάκια και στέκονται στην ξύλινη αποβάθρα.

“Είναι καλύτερο από την πισίνα, δεν είναι ακριβώς η παραλία, αλλά σου δίνει ήδη μια μικρή αίσθηση διακοπών”, δηλώνει χαμογελώντας η Λοριάν Φιορεντινό, που εργάζεται σε κατασκευαστική εταιρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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