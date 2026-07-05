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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συναγερμός στο ΕΚΑΒ - Στο νοσοκομείο δύο τουρίστες που κατέρρευσαν από το ποτό

ΕΚΑΒ
clock 12:15 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο ξεχωριστά περιστατικά με τουρίστες που κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του λιμανιού των Χανίων.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία χωρίς τις αισθήσεις τους, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρα έφτασαν στα σημεία, τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

τουρίστριες

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