Ανοίγει η διαδικασία στελέχωσης για τις νέες Υποδιευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εκφράζει την ικανοποίησή της για την έναρξη της διαδικασίας στελέχωσης της νέας Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στο νησί.

Όπως επισημαίνει, πάγια θέση της ήταν οι νέες υπηρεσίες να στελεχωθούν μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών, αξιοποιώντας τις νέες οργανικές θέσεις, χωρίς να αποδυναμωθούν οι υφιστάμενες αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού Ηρακλείου. Παράλληλα, τονίζει ότι η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε αστυνομικούς που υπηρετούν εκτός Κρήτης να επιστρέψουν στον τόπο τους.

Η Ένωση αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, διεκδικώντας την πλήρη στελέχωση των νέων Υποδιευθύνσεων και τη συνολική ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους:

Η Ένωσή μας εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκδοση της διαταγής υποβολής αιτήσεων στελέχωσης των νεοϊδρυθέντων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, μια εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό βήμα για την ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Κρήτη και την κάλυψη πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών. Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της ίδρυσης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς, η Ένωσή μας προχώρησε σε συνεχείς, τεκμηριωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις προς τη φυσική και την πολιτική ηγεσία, αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στελέχωσης και των δύο νέων Υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην ιδιαίτερα κρίσιμη αποστολή τους.

Η θέση αυτή δεν διατυπώθηκε αποσπασματικά, αλλά αποτέλεσε σταθερή και διαχρονική διεκδίκηση της Ένωσής μας, όπως αποδεικνύεται από τις διαδοχικές ανακοινώσεις, τα έγγραφα και τις παρεμβάσεις μας στις 21/10/2025, 02/11/2025, 08/03/2026, 20/04/2026 και 04/06/2026, με τις οποίες ζητήσαμε τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε οι νέες Υποδιευθύνσεις να στελεχωθούν πλήρως, χωρίς όμως να αποδυναμωθούν οι ήδη επιβαρυμένες Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού Ηρακλείου.

Παράλληλα, επισημάναμε κατ' επανάληψη ότι η ίδρυση των νέων Υποδιευθύνσεων δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού που θα δημιουργήσουν νέα επιχειρησιακά κενά. Αντίθετα, υποστηρίξαμε ότι η στελέχωσή τους οφείλει να αξιοποιήσει τις νέες οργανικές θέσεις που δημιουργούνται, δίνοντας προτεραιότητα σε συναδέλφους που υπηρετούν επί σειρά ετών μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα τους και αναμένουν την επιστροφή τους στην Κρήτη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι επί χρόνια υπηρετούν σε άλλες περιοχές της χώρας, μακριά από τις οικογένειές τους, περιμένοντας να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν στον τόπο τους. Η κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιοκρατικών διαδικασιών μπορεί να ικανοποιήσει ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα των συναδέλφων, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσει ουσιαστικά τις νέες Υποδιευθύνσεις.

Η έκδοση της διαταγής για την υποβολή αιτήσεων αποτελεί, συνεπώς, μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς διασφαλίζει ότι η στελέχωση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με όρους διαφάνειας, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για όλους. Πρόκειται για πάγια θέση της Ένωσής μας, καθώς μόνο μέσα από αντικειμενικές διαδικασίες μπορούν να διασφαλιστούν τόσο η αξιοπιστία των υπηρεσιακών μεταβολών όσο και η εμπιστοσύνη του προσωπικού. Ωστόσο, η επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας θα κριθεί από το τελικό αποτέλεσμα. Οι δύο νέες Υποδιευθύνσεις πρέπει να στελεχωθούν επαρκώς, χωρίς να αποδυναμωθούν οι υφιστάμενες Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού Ηρακλείου, οι οποίες ήδη λειτουργούν υπό ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η τεκμηριωμένη, διαρκής και επίμονη διεκδίκηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση λύσεων που ανταποκρίνονται τόσο στις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών όσο και στις εύλογες προσδοκίες των συναδέλφων μας.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, διεκδικώντας την πλήρη στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς, την ενίσχυση όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου, καθώς και την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ώστε περισσότεροι συνάδελφοι να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και θεσμική συνέπεια, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ουσιαστικές λύσεις για τους συναδέλφους μας, υπερασπιζόμενοι την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, την αξιοκρατία, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των πολιτών της Κρήτης.

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