Παπαρίζου: «Έχει χάρη που κρατούσα τον πατέρα μου, γιατί θα είχε φάει πολύ ξύλο»

H Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλία Γερμανού και αναφέρθηκε στη νίκη της στην Eurovision και ένα σχόλιο που τότε ενόχλησε την οικογένειά της.

«Να πω λίγο κάτι; Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό. Θυμάμαι ότι οι γονείς μου ήταν να ταξιδέψουν, για να πάνε στη Σουηδία στο σπίτι τους… Θυμάμαι τον πατέρα μου να είναι αραγμένος στον καναπέ στο σπίτι μου στη Γλυφάδα και ακούει αυτόν τον δημοσιογράφο να λέει “το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει, είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία”. Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Έχει χάρη, γιατί θα είχε φάει πολύ ξύλο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δε λέγονται για κανέναν λόγο», είπε η τραγουδίστρια.

«Είχα εξαγριωθεί, που είπε, ότι “ασχολείται μια ολόκληρη χώρα με το βρακί της Παπαρίζου”. Είχα γίνει έξαλλη, η Έλλη Στάη μάς έλεγε να ηρεμήσουμε. Ένας ποταμός σεξιστικών σχολίων είχε έρθει εκείνη τη μέρα σε εκείνο το πάνελ», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.

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