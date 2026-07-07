Τραμπ από Άγκυρα για F-35 στην Τουρκία: Είναι κάτι που θα σκεφτούμε

Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο ενώ είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία και στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας, πριν συμμετάσχει στο επίσημο δείπνο των ηγετών που προηγείται της κύριας συνόδου της Τετάρτης.

Τετ α Τετ στο προεδρικό μέγαρο

Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά θα λάβει απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.



«Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή την κατεύθυνση της απόφασης.





Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη ότι οι συνομιλίες με τον Ερντογάν θα καλύψουν επίσης ζητήματα εμπορίου και στρατιωτικής συνεργασίας

Στο τραπέζι αμυντικές δαπάνες, Ουκρανία και F-35 για την Τουρκία

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται μπροστά σε μια «ραγδαία αλλαγή» για την ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη συλλογική τους ασφάλεια, σε μια περίοδο όπου η Ουάσιγκτον εμφανίζεται λιγότερο πρόθυμη να επωμιστεί το κύριο βάρος της άμυνας της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η απαίτηση των ΗΠΑ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων στο 5% του ΑΕΠ, καθώς και η ενίσχυση της στρατιωτικής τους συμμετοχής σε κρίσιμα μέτωπα ασφαλείας.

Παράλληλα, η Σύνοδος διεξάγεται στη σκιά της δυσαρέσκειας που έχει εκφράσει η αμερικανική πλευρά για τη στάση ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων εντός της Συμμαχίας, ενώ η περιορισμένη διάρκεια των εργασιών θεωρείται από πολλούς ως προσπάθεια αποφυγής ανοικτών συγκρούσεων μεταξύ των ηγετών.

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης το μέλλον της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή συνεισφορά στην αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ζητήματα που αναμένεται να καθορίσουν τον στρατηγικό προσανατολισμό της Συμμαχίας τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκτιμήσεις που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το ενδεχόμενο αυτό θα προϋπέθετε πολιτική απόφαση από την αμερικανική πλευρά, ωστόσο παραμένουν σημαντικά εμπόδια, όπως η παρουσία των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 στην Τουρκία και οι ευρύτερες αμερικανοτουρκικές διαφορές.

Από ελληνικής πλευράς, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Αθήνα δεν συνδέει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Άγκυρας και δεν παρεμβαίνει σε διμερείς συμφωνίες τρίτων χωρών, αν και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

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