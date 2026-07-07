Καταδικάστηκε ξανά η Λεπέν: Ποινή τριών ετών, το ένα με βραχιολάκι

Το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την υπόθεση κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, διατηρώντας παράλληλα το χρηματικό πρόστιμο των 100.000 ευρώ που της είχε αρχικά επιβληθεί.

Ωστόσο, στην απόφασή του, το δικαστήριο προχώρησε σε μείωση της χρονικής διάρκειας κατά την οποία της στερείται το δικαίωμα εκλέγεσθαι. Σύμφωνα με το france24, η εξέλιξη αυτή θεωρητικά αφήνει ανοιχτό το παράθυρο στην ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς να κατέλθει ως υποψήφια στην προεδρική κούρσα του 2027.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε στις 31 Μαρτίου 2025 σε πενταετή στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων, καθώς και σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης με αναστολή. Επιπλέον, της επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετής απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος με άμεση ισχύ, ανεξάρτητα από το δικαίωμά της να ασκήσει έφεση.

Μετά την απόφαση, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση της νομαρχιακής συμβούλου στον νομό του Πα-ντε-Καλαί. Ωστόσο, παρέμεινε βουλευτής, έπειτα από γνωμοδότηση του γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου, το οποίο επιτρέπει στα μέλη της Εθνοσυνέλευσης να ολοκληρώνουν τη θητεία τους.

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