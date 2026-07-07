Αγία Μαρίνα Βόνης: Προετοιμάζεται να δεχθεί και φέτος χιλιάδες πιστούς

ΗΙερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης προετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες προσκυνητές ενόψει της εορτής της Αγίας Μαρίνας, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα λειτουργίας της Μονής και των λατρευτικών εκδηλώσεων για το φετινό προσκύνημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, η Μονή θα παραμείνει ανοικτή σε 24ωρη βάση από την Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη προσέλευση των πιστών. Από τη Δευτέρα 20 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η λειτουργία της θα είναι καθημερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα.

Παράλληλα, έχει καταρτιστεί πρόγραμμα καθημερινών ιερών ακολουθιών. Νυχτερινές Θείες Λειτουργίες θα τελεστούν στις 8, 9, 13, 14 και 15 Ιουλίου στις 21:00, καθώς και στις 12, 16 και 19 Ιουλίου στις 22:00. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιούνται στις 10, 11, 16, 17 και 18 Ιουλίου, καθώς και κάθε Κυριακή, με ώρα έναρξης τις 7:30 το πρωί.

Επιπλέον, κάθε Σάββατο στις 19:00 θα τελείται ο Εσπερινός, ενώ από Δευτέρα έως Παρασκευή, επίσης στις 19:00, θα ψάλλεται η Παράκληση προς την Αγία Μαρίνα.

Η Ιερά Μονή απευθύνει κάλεσμα προς τους πιστούς να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις και να προσέλθουν για να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας Μαρίνας, κατά την περίοδο της πανηγύρεως, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά προσκυνήματα της Κρήτης.

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