Στα Super Market Χαλκιαδάκης και στο Mundial ξέρεις ποιος θα κερδίσει; Εσύ!

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«Στο Mundial ξέρεις ποιος θα κερδίσει; Εσύ!» είναι το μήνυμα της νέας μεγάλης προωθητικής ενέργειας των Super Market Χαλκιαδάκης, που δίνει στους κατόχους της Xtra Card την ευκαιρία να συνδυάσουν τον ενθουσιασμό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με μοναδικά δώρα.

Μέχρι και τις 19 Ιουλίου, όσοι πραγματοποιούν αγορές αξίας 50€ και άνω με τη χρήση της Xtra Card Χαλκιαδάκης και προβλέψουν σωστά τον μεγάλο νικητή του Mundial, συμμετέχουν σε μια μεγάλη και άκρως ποδοσφαιρική κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν 46 τυχεροί νικητές.

Οι νικητές θα κερδίσουν:



• 3 τυχεροί από ένα PlayStation 5 Slim Digital



• 3 τυχεροί από ένα LEGO FIFA Trophy



• 40 τυχεροί από ένα σετ δώρων, που περιλαμβάνει μία ποδοσφαιρική μπάλα World Cup και ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά Stereo Hoco

Συνολικά, η κλήρωση περιλαμβάνει 86 δώρα, τα οποία θα μοιραστούν σε 46 νικητές.

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Η συμμετοχή είναι εύκολη και πραγματοποιείται αποκλειστικά στα καταστήματα Χαλκιαδάκης. Με κάθε έγκυρη συμμετοχή, οι πελάτες ζουν ακόμη πιο έντονα την αγωνία του Mundial, προβλέπουν τον νικητή της διοργάνωσης και διεκδικούν μοναδικά δώρα.

Με τη νέα αυτή ενέργεια, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. συνεχίζει να επιβραβεύει τους κατόχους της Xtra Card, δημιουργώντας ευχάριστες εμπειρίες που κάνουν τις καθημερινές αγορές ακόμη πιο απολαυστικές και διασκεδαστικές.

Η ενέργεια ισχύει σε όλα τα Super Market Χαλκιαδάκης, καθώς και για ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω του e-shop, για αγορές που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 19 Ιουλίου 2026. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2026.

Η σέντρα έχει ήδη γίνει! Κάντε την πρόβλεψή σας, μπείτε στην κλήρωση και ίσως ο μεγάλος νικητής του Mundial να είστε… εσείς!

Καλή επιτυχία!



