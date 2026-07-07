Παρασύρης: «"Εκπτώσεις" και κρυφές αναθεωρήσεις στα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας»

«Σε μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και τη θωράκιση της ανθεκτικότητάς της εξελίσσεται η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) από την Κυβέρνηση. Αντί για ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα διασφάλιζε την «ενεργειακή δημοκρατία» και τα απαραίτητα δίκτυα για φτηνό ρεύμα σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρακολουθούμε μια διαρκή ιστορία κακού σχεδιασμού, θεσμικής προχειρότητας και ποιοτικών υποβαθμίσεων», δήλωσε ο βουλευτής Ηρακλείου και Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, σε ερώτηση που κατέθεσε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Μέσα από μια διευρυμένη αδιαφάνεια, όπου χρειάζεται κανείς να κάνει τον «ντετέκτιβ» σε χιλιάδες σελίδες κυβερνητικών κειμένων για να εντοπίσει τις αλλαγές, αποδεικνύεται ότι τα δύο τρίτα (2/3) των μέτρων του «Ελλάδα 2.0» έχουν υποστεί δραστικές εκπτώσεις ή απεντάξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αποτυχίας αποτελούν οι κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης ενέργειας.

Όπως επισημαίνει ο Φραγκίσκος Παρασύρης, στο Μέτρο 16926, ο πήχης που η ίδια η Κυβέρνηση έθεσε προέβλεπε τη λειτουργία έργων έως 1.380 MW μέχρι το τέλος του 2025. Σήμερα, με τις αλλεπάλληλες, αποσπασματικές αναθεωρήσεις, ο στόχος υποχωρεί δραματικά στα 700 MW, αφήνοντας εκτός λειτουργίας τη μισή από την υπεσχημένη ισχύ. Παράλληλα, η μετατροπή του οροσήμου για το εμβληματικό έργο της Αμφιλοχίας αποκλειστικά σε «έργα πολιτικού μηχανικού» αντί για πραγματική, εμπορική λειτουργία, συνιστά μια ξεκάθαρη ποιοτική υποβάθμιση που ναρκοθετεί τη σταθερότητα του ηλεκτρικού χώρου.

Την ίδια στιγμή, στο Μέτρο 16996 του REPowerEU, το οποίο θα έπρεπε να ανοίξει χώρο στο δίκτυο για πρόσθετη αποθήκευση, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μια αδικαιολόγητη περικοπή του οικονομικού αντικειμένου κατά 55%, μειώνοντάς το από τα 84,82 εκατ. ευρώ στα μόλις 37,78 εκατ. ευρώ. Την ώρα που οι περικοπές πράσινης ενέργειας λόγω έλλειψης δικτύων στερούν πόρους από την οικονομία, επιλέγεται το «ψαλίδισμα» της χρηματοδότησης της πρόσθετης χωρητικότητας, αποδεικνύοντας την αδυναμία επίτευξης των δεσμευμένων στόχων.

Επειδή η πολιτική κρίνεται από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις αρχικές δεσμεύσεις και επειδή οι καθυστερήσεις αυτές κινδυνεύουν να «φορτώσουν» το ΕΣΠΑ με έργα που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ, στερώντας πολύτιμα κονδύλια από άλλες ανάγκες της αγοράς, ο Φραγκίσκος Παρασύρης ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό για το πραγματικό αποτύπωμα του Μέτρου 16926 σήμερα στην οικονομία, ζητώντας να μάθει πόσα MW αποθήκευσης λειτουργούν εμπορικά αυτή τη στιγμή και πώς δικαιολογείται η τεράστια απόκλιση από τον αρχικό πήχη των 1.380 MW. Παράλληλα, ο Βουλευτής ζητά να αποκαλυφθεί ποιες «τεχνικές λεπτομέρειες» κρύβουν τη δραματική μείωση του προϋπολογισμού στο Μέτρο 16996 του REPowerEU από τα 84,82 εκατ. ευρώ στα 37,78 εκατ. ευρώ, ποια συγκεκριμένη δυναμικότητα σε MW και ποια έργα απεντάχθηκαν, καθώς και με ποιο σκεπτικό στερείται από το ενεργειακό σύστημα και τις επιχειρήσεις η δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετο ηλεκτρικό χώρο.

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