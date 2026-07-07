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ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίτνα επηρεάζει τις πτήσεις στην Ιταλία!

Έκρηξη Αίτνα
clock 09:24 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία διακόπηκαν τη Δεύτερα εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας που εκλύεται από την Αίτνα. Η αναστολή της αεροπορικής κίνησης θα ισχύσει έως τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (11:00 ώρα Ελλάδας), οπότε οι αρμόδιες αρχές θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση και θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα.

Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα από το σαββατοκύριακο. Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας 

NGV) ανέφερε πως ένα νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από την κορυφή της Αίτνας.

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